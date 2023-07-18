https://ria.ru/20230718/evropa-1884793275.html

"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ

"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023

"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ

В ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за антициклона "Харон", пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:21

2023-07-18T10:21

2023-07-18T19:19

в мире

европа

сахара

сардиния

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за антициклона "Харон", пишет Bloomberg."Температура воздуха на итальянской Сардинии может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия", — говорится в публикации.Максимум жары в Европе зафиксировали в 2021 году на Сицилии — тогда столбик термометра поднялся до плюс 48. Но из-за идущей из Северной Африки тепловой волны сразу несколько европейских регионов могут перешагнуть эту отметку. Так, аномально жаркая погода уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде, пишет автор. По сведениям журналистов, местные власти на юге Европы начали предупреждать население, что рекордная жара может привести к пожарам и сбоям в транспортной и энергетической инфраструктуре.

https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html

европа

сахара

сардиния

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в мире, европа, сахара, сардиния