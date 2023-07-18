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"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
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10:21 18.07.2023 (обновлено: 19:19 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/evropa-1884793275.html
"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ
"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ
В ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за антициклона "Харон", пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:21
2023-07-18T19:19
в мире
европа
сахара
сардиния
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за антициклона "Харон", пишет Bloomberg.&quot;Температура воздуха на итальянской Сардинии может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия&quot;, — говорится в публикации.Максимум жары в Европе зафиксировали в 2021 году на Сицилии — тогда столбик термометра поднялся до плюс 48. Но из-за идущей из Северной Африки тепловой волны сразу несколько европейских регионов могут перешагнуть эту отметку. Так, аномально жаркая погода уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде, пишет автор. По сведениям журналистов, местные власти на юге Европы начали предупреждать население, что рекордная жара может привести к пожарам и сбоям в транспортной и энергетической инфраструктуре.
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в мире, европа, сахара, сардиния
В мире, Европа, Сахара, Сардиния
"Тепловой взрыв" обрек Европу на погодную катастрофу, пишут СМИ

Bloomberg: температура на юге Европы может подняться до 50°C из-за антициклона "Харон"

© AFP 2023 / TIZIANA FABIЛюди проходят мимо табло с показанием температуры воздуха в Риме
Люди проходят мимо табло с показанием температуры воздуха в Риме - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
Люди проходят мимо табло с показанием температуры воздуха в Риме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за антициклона "Харон", пишет Bloomberg.
«

"Температура воздуха на итальянской Сардинии может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия", — говорится в публикации.

Максимум жары в Европе зафиксировали в 2021 году на Сицилии — тогда столбик термометра поднялся до плюс 48. Но из-за идущей из Северной Африки тепловой волны сразу несколько европейских регионов могут перешагнуть эту отметку.
Так, аномально жаркая погода уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде, пишет автор.
По сведениям журналистов, местные власти на юге Европы начали предупреждать население, что рекордная жара может привести к пожарам и сбоям в транспортной и энергетической инфраструктуре.
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