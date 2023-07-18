https://ria.ru/20230718/eskalator-1884806422.html
В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре
В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре - РИА Новости, 18.07.2023
В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре
Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре города Тольятти Самарской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:02
2023-07-18T11:02
2023-07-18T12:15
тольятти
самарская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре города Тольятти Самарской области, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "Ребенок находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - уточнили в ведомстве. Региональное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале, что по факту травмирования ребёнка после падения с эскалатора в торговом центре Тольятти начата доследственная проверка. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, пострадавшим является 12-летний мальчик.По данным прокуратуры Самарской области, мальчик, находясь в торговом центре без сопровождения взрослых, пытался скатиться по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал."Прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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тольятти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тольятти, самарская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Тольятти, Самарская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре
Упавший с эскалатора в ТЦ в Тольятти школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре города Тольятти Самарской области, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
«
"Ребенок находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - уточнили в ведомстве.
Региональное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале
, что по факту травмирования ребёнка после падения с эскалатора в торговом центре Тольятти начата доследственная проверка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, пострадавшим является 12-летний мальчик.
По данным прокуратуры Самарской области, мальчик, находясь в торговом центре без сопровождения взрослых, пытался скатиться по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал.
«
"Прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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