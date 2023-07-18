https://ria.ru/20230718/eskalator-1884806422.html

В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре

В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре - РИА Новости, 18.07.2023

В Тольятти школьник упал с эскалатора в торговом центре

Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре города Тольятти Самарской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:02

2023-07-18T11:02

2023-07-18T12:15

тольятти

самарская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_fd1baf58cefd8320a29c9aaf3350845e.jpg

САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре города Тольятти Самарской области, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "Ребенок находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - уточнили в ведомстве. Региональное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале, что по факту травмирования ребёнка после падения с эскалатора в торговом центре Тольятти начата доследственная проверка. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, пострадавшим является 12-летний мальчик.По данным прокуратуры Самарской области, мальчик, находясь в торговом центре без сопровождения взрослых, пытался скатиться по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал."Прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230311/podrostok-1857256314.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тольятти, самарская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)