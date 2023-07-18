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В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского - РИА Новости, 18.07.2023
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01:45 18.07.2023 (обновлено: 03:55 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/es-1884765244.html
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского - РИА Новости, 18.07.2023
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского
Высокопарная риторика европейских лидеров о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям, пишут обозреватели Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Берманн. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:45
2023-07-18T03:55
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Высокопарная риторика европейских лидеров о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям, пишут обозреватели Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Берманн.&quot;Для поглощения страны с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, потребностями пострадавшей из-за боевых действий Украины в восстановлении и финансировании, потребовалась бы серьезная реформа институтов, политики и бюджетных процессов в самом ЕС. Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза&quot;, — заявили они.По мнению журналистов, если бы европейские политики действительно серьезно относились к интеграции этой страны в ЕС, они бы уже предприняли действия по реформированию блока.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление ей статуса кандидата.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского

FP: риторика европейских политиков о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям

© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Высокопарная риторика европейских лидеров о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям, пишут обозреватели Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Берманн.
«

"Для поглощения страны с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, потребностями пострадавшей из-за боевых действий Украины в восстановлении и финансировании, потребовалась бы серьезная реформа институтов, политики и бюджетных процессов в самом ЕС. Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза", — заявили они.

По мнению журналистов, если бы европейские политики действительно серьезно относились к интеграции этой страны в ЕС, они бы уже предприняли действия по реформированию блока.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление ей статуса кандидата.
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