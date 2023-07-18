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В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского - РИА Новости, 18.07.2023
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского
Высокопарная риторика европейских лидеров о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям, пишут обозреватели Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Берманн. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:45
2023-07-18T01:45
2023-07-18T03:55
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Высокопарная риторика европейских лидеров о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям, пишут обозреватели Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Берманн."Для поглощения страны с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, потребностями пострадавшей из-за боевых действий Украины в восстановлении и финансировании, потребовалась бы серьезная реформа институтов, политики и бюджетных процессов в самом ЕС. Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза", — заявили они.По мнению журналистов, если бы европейские политики действительно серьезно относились к интеграции этой страны в ЕС, они бы уже предприняли действия по реформированию блока.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление ей статуса кандидата.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
В США рассказали, как европейские политики "развели" Зеленского
FP: риторика европейских политиков о членстве Украины в ЕС не соответствует их действиям