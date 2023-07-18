https://ria.ru/20230718/energodar-1884887775.html

В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ

В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023

В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже - фигурант передавал... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:58

2023-07-18T15:58

2023-07-18T16:05

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже - фигурант передавал координаты расположения российских подразделений в районе Запорожской АЭС. "Установлен житель города Энергодар, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции", - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области. Отмечается, что полученную информацию злоумышленник отправлял родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении ВСУ на Запорожском направлении. "Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации. В результате реализации оперативно-розыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие указанное лицо в работе на ВСУ", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж", проводятся следственные мероприятия.

https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html

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россия, энергодар, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, вооруженные силы украины