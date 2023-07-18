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В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 18.07.2023 (обновлено: 16:05 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/energodar-1884887775.html
В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ
В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже - фигурант передавал... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:58
2023-07-18T16:05
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже - фигурант передавал координаты расположения российских подразделений в районе Запорожской АЭС. "Установлен житель города Энергодар, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции", - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области. Отмечается, что полученную информацию злоумышленник отправлял родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении ВСУ на Запорожском направлении. "Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации. В результате реализации оперативно-розыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие указанное лицо в работе на ВСУ", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж", проводятся следственные мероприятия.
https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html
россия
энергодар
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россия, энергодар, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Энергодаре пресекли передачу координат позиций российских военных ВСУ

ФСБ задержала жителя Энергодара, передававшего ВСУ координаты позиций ВС России у ЗАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Энергодар Запорожской области по подозрению в шпионаже - фигурант передавал координаты расположения российских подразделений в районе Запорожской АЭС.
«
"Установлен житель города Энергодар, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции", - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области.
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Отмечается, что полученную информацию злоумышленник отправлял родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении ВСУ на Запорожском направлении.
"Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации. В результате реализации оперативно-розыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие указанное лицо в работе на ВСУ", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж", проводятся следственные мероприятия.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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