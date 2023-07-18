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В Раде назвали ситуацию в украинской энергетике сверхсложной - РИА Новости, 18.07.2023
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19:09 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/energetika-1884934870.html
В Раде назвали ситуацию в украинской энергетике сверхсложной
В Раде назвали ситуацию в украинской энергетике сверхсложной - РИА Новости, 18.07.2023
В Раде назвали ситуацию в украинской энергетике сверхсложной
Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о сверхсложной ситуации в украинской энергетике, более 26 украинских подстанций частично разрушены. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:09
2023-07-18T19:09
киев
украина
герман галущенко
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о сверхсложной ситуации в украинской энергетике, более 26 украинских подстанций частично разрушены. "Ситуация сверхсложная в энергосистеме... Больше 26 наших подстанций были частично разрушены, повреждены и они сегодня восстанавливаются, но не теми темпами, которыми мы бы хотели", - заявил Нагорняк в эфире национального телемарафона. Также он заявил, что одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается Киев - это отсутствие иностранных компаний, которые готовы принимать участие в восстановлении, так как они боятся за своих специалистов, а многих украинских энергетиков призвали в армию. Также на Украину прибыло не все оборудование, которое необходимо для восстановления энергообъектов. Ранее замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что общая стоимость восстановления энергосистемы Украины составляет 11 миллиардов долларов. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны, некоторые объекты не подлежат восстановлению. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879475393.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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киев, украина, герман галущенко, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Киев, Украина, Герман Галущенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
В Раде назвали ситуацию в украинской энергетике сверхсложной

Депутат Рады Нагорняк заявил, что более 26 украинских подстанций частично разрушены

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о сверхсложной ситуации в украинской энергетике, более 26 украинских подстанций частично разрушены.
"Ситуация сверхсложная в энергосистеме... Больше 26 наших подстанций были частично разрушены, повреждены и они сегодня восстанавливаются, но не теми темпами, которыми мы бы хотели", - заявил Нагорняк в эфире национального телемарафона.
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Также он заявил, что одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается Киев - это отсутствие иностранных компаний, которые готовы принимать участие в восстановлении, так как они боятся за своих специалистов, а многих украинских энергетиков призвали в армию. Также на Украину прибыло не все оборудование, которое необходимо для восстановления энергообъектов.
Ранее замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что общая стоимость восстановления энергосистемы Украины составляет 11 миллиардов долларов.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны, некоторые объекты не подлежат восстановлению.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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