https://ria.ru/20230718/eksport-1884791866.html

Источник: Турция будет говорить с Западом об облегчении экспорта для России

Источник: Турция будет говорить с Западом об облегчении экспорта для России - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: Турция будет говорить с Западом об облегчении экспорта для России

Анкара продолжит диалог с западными партнерами по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции, надеется на подвижки в этом вопросе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:13

2023-07-18T10:13

2023-07-18T10:13

экономика

россия

турция

оон

зерновая сделка

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Анкара продолжит диалог с западными партнерами по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции, надеется на подвижки в этом вопросе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы. Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. "Господин президент (Тайип Эрдоган) вчера уже заявил, что наши усилия продолжатся. Необходимо устранить все препятствия, чтобы зерновая сделка продолжила свою работу во избежание продовольственного кризиса в нуждающихся странах. Мы будем продолжать диалог с западными партнерами, надеемся на подвижки", - сказал собеседник агентства. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, турция, оон, зерновая сделка, санкции в отношении россии