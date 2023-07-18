https://ria.ru/20230718/eksperimenty-1884877055.html

Минобороны нашло связь между опытами США с комарами и очагами эпидемий

Минобороны нашло связь между опытами США с комарами и очагами эпидемий - РИА Новости, 18.07.2023

Минобороны нашло связь между опытами США с комарами и очагами эпидемий

Эксперименты военных США с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:23

2023-07-18T15:23

2023-07-18T15:31

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игорь кириллов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эксперименты военных США с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами", - сказал Кириллов на брифинге. Он обратил внимание, что эта деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков. "Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы. Так, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах", - пояснил генерал. Другой вид комаров, переносящий лихорадку Западного Нила, был выявлен в Швеции и Финляндии, добавил Кириллов. "Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных", - сказал Кириллов. По его словам, связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции. "Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20230505/shtammy-1869990569.html

https://ria.ru/20230619/biolaboratorii-1879091008.html

https://ria.ru/20230228/khimoruzhie-1854756526.html

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европа, сша, германия, вооруженные силы рф, оон, игорь кириллов