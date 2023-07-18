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Благоустройство дворов проведут в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:12 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/dvor-1884891249.html
Благоустройство дворов проведут в Подмосковье
Благоустройство дворов проведут в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
Благоустройство дворов проведут в Подмосковье
В 2023 году в Московской области благоустроят 707 дворов. Участие в выборе дворов принимали сами жители региона на портале "Добродел". Об этом губернатору... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:12
2023-07-18T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В 2023 году в Московской области благоустроят 707 дворов. Участие в выборе дворов принимали сами жители региона на портале "Добродел". Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на заседании правительства доложила глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщил телеканал "360".Аипова подчеркнула, что сейчас работы проходят на 48% выбранных территорий. При этом на 12% благоустройство завершилось.Также в регионе продолжают развивать программу по благоустройству пешеходных дорожек. За 2023 год в порядок хотят привести 585 народных троп в 43 городских округах, а на территории 150 объектов строительство завершилось."Народные тропы создаются шириной два метра для комфортного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения. Но главное – это сделать привычные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта, детским и спортивным площадкам доступными и комфортными", – рассказала Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Благоустройство дворов проведут в Подмосковье

© РИА НовостиАвтомобили припаркованы во дворе дома в Москве
Автомобили припаркованы во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В 2023 году в Московской области благоустроят 707 дворов. Участие в выборе дворов принимали сами жители региона на портале "Добродел". Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на заседании правительства доложила глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщил телеканал "360".
Аипова подчеркнула, что сейчас работы проходят на 48% выбранных территорий. При этом на 12% благоустройство завершилось.
Также в регионе продолжают развивать программу по благоустройству пешеходных дорожек. За 2023 год в порядок хотят привести 585 народных троп в 43 городских округах, а на территории 150 объектов строительство завершилось.
"Народные тропы создаются шириной два метра для комфортного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения. Но главное – это сделать привычные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта, детским и спортивным площадкам доступными и комфортными", – рассказала Аипова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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