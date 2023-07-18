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Владелец Durex опроверг информацию о намерении бренда остаться в России - РИА Новости, 18.07.2023
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20:54 18.07.2023 (обновлено: 20:55 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/durex-1884949602.html
Владелец Durex опроверг информацию о намерении бренда остаться в России
Владелец Durex опроверг информацию о намерении бренда остаться в России - РИА Новости, 18.07.2023
Владелец Durex опроверг информацию о намерении бренда остаться в России
Информация о намерении британского производителя Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, остаться в России не соответствует... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:54
2023-07-18T20:55
россия
durex
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация о намерении британского производителя Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, остаться в России не соответствует действительности, продолжается процесс передачи бизнеса в стране, сообщили РИА Новости в корпорации."Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам", - прокомментировали в компании информацию о том, что Reckitt Benckiser передумал уходить из РФ и компания не планирует передавать или закрывать свой бизнес в стране.В апреле 2022 года британская Reckitt объявила, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.Reckitt Benckiser производит и продает различную бытовую химию и медицинские препараты, включая чистящие средства Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.
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россия, durex, экономика
Россия, Durex, Экономика
Владелец Durex опроверг информацию о намерении бренда остаться в России

Владелец брендов Strepsils и Durex сообщил, что продолжает процесс передачи бизнеса

© Фото : Reckitt Benckiser GroupПродукция компании Reckitt Benckiser
Продукция компании Reckitt Benckiser - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Reckitt Benckiser Group
Продукция компании Reckitt Benckiser. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация о намерении британского производителя Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, остаться в России не соответствует действительности, продолжается процесс передачи бизнеса в стране, сообщили РИА Новости в корпорации.
"Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам", - прокомментировали в компании информацию о том, что Reckitt Benckiser передумал уходить из РФ и компания не планирует передавать или закрывать свой бизнес в стране.
В апреле 2022 года британская Reckitt объявила, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.
Reckitt Benckiser производит и продает различную бытовую химию и медицинские препараты, включая чистящие средства Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.
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