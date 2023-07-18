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Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым - РИА Новости, 18.07.2023
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07:39 18.07.2023 (обновлено: 09:25 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/drony-1884776380.html
Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым
Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым - РИА Новости, 18.07.2023
Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым
Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:39
2023-07-18T09:25
происшествия
россия
республика крым
севастополь
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщило Минобороны."Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", — добавили в ведомстве.Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки нет.Ранее о провалившемся нападении ВСУ также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Украина регулярно пытается атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20230608/krym-1877098675.html
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россия
республика крым
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происшествия, россия, республика крым, севастополь, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым

Минобороны России подтвердило перехват средствами РЭБ и ПВО 28 беспилотников над Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту, Крым
Вид на Балаклавскую бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщило Минобороны.
"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", — добавили в ведомстве.
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8 июня, 22:07
Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки нет.
Ранее о провалившемся нападении ВСУ также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Украина регулярно пытается атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.
В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСевастопольВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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