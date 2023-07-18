https://ria.ru/20230718/drony-1884776380.html

Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым

Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым - РИА Новости, 18.07.2023

Минобороны подтвердило отражение атаки 28 беспилотников на Крым

Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T07:39

2023-07-18T07:39

2023-07-18T09:25

происшествия

россия

республика крым

севастополь

вооруженные силы украины

сергей аксенов (политик)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщило Минобороны."Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", — добавили в ведомстве.Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки нет.Ранее о провалившемся нападении ВСУ также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Украина регулярно пытается атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20230608/krym-1877098675.html

https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html

россия

республика крым

севастополь

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происшествия, россия, республика крым, севастополь, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)