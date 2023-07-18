https://ria.ru/20230718/drok-1884828995.html
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок" - РИА Новости, 18.07.2023
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"
Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:13
2023-07-18T12:13
2023-07-18T19:55
новое оружие россии
безопасность
ростех
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" передал экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня и повышает безопасность экипажа", — говорится в заявлении.Как пояснили в корпорации, "Дрок" — это 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Прицельная дальность стрельбы этого миномета более чем в полтора раза выше, чем у 2Б14 "Поднос". Он оснащен дистанционно управляемым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24.Цифровая система обеспечивает "Дроку" защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и возможность автономной работы, отметили разработчики.По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, одно из основных преимуществ этого оружия — высокая скорострельность. Машина может делать более десяти выстрелов в минуту, боекомплект при этом вмещает более 40 мин. Помимо этого, миномет имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает высокой маневренностью. Главная задача "Дрока" — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес, подчеркнул Озодоев.
https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ростех, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Вооруженные силы РФ
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"
"Ростех" передал ВС России первую партию скорострельных минометов "Дрок"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в пресс-службе
"Ростеха".
"Ростех" передал экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня и повышает безопасность экипажа", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в корпорации, "Дрок" — это 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем.
Прицельная дальность стрельбы этого миномета более чем в полтора раза выше, чем у 2Б14 "Поднос". Он оснащен дистанционно управляемым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24.
Цифровая система обеспечивает "Дроку" защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и возможность автономной работы, отметили разработчики.
По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, одно из основных преимуществ этого оружия — высокая скорострельность. Машина может делать более десяти выстрелов в минуту, боекомплект при этом вмещает более 40 мин.
Помимо этого, миномет имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает высокой маневренностью.
Главная задача "Дрока" — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес, подчеркнул Озодоев.
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