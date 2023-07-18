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Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок" - РИА Новости, 18.07.2023
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Новое оружие России
 
12:13 18.07.2023 (обновлено: 19:55 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/drok-1884828995.html
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок" - РИА Новости, 18.07.2023
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"
Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:13
2023-07-18T19:55
новое оружие россии
безопасность
ростех
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" передал экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня и повышает безопасность экипажа", — говорится в заявлении.Как пояснили в корпорации, "Дрок" — это 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Прицельная дальность стрельбы этого миномета более чем в полтора раза выше, чем у 2Б14 "Поднос". Он оснащен дистанционно управляемым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24.Цифровая система обеспечивает "Дроку" защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и возможность автономной работы, отметили разработчики.По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, одно из основных преимуществ этого оружия — высокая скорострельность. Машина может делать более десяти выстрелов в минуту, боекомплект при этом вмещает более 40 мин. Помимо этого, миномет имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает высокой маневренностью. Главная задача "Дрока" — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес, подчеркнул Озодоев.
https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
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безопасность, ростех, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Вооруженные силы РФ
Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"

"Ростех" передал ВС России первую партию скорострельных минометов "Дрок"

© РИА Новости / Андрей КоцРоссийский 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"
Российский 82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Российский 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первую экспериментальную партию самоходных 82-миллиметровых минометов "Дрок" с увеличенной скорострельностью передали в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Ростех" передал экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня и повышает безопасность экипажа", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в корпорации, "Дрок" — это 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем.
Прицельная дальность стрельбы этого миномета более чем в полтора раза выше, чем у 2Б14 "Поднос". Он оснащен дистанционно управляемым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24.
Цифровая система обеспечивает "Дроку" защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и возможность автономной работы, отметили разработчики.
По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, одно из основных преимуществ этого оружия — высокая скорострельность. Машина может делать более десяти выстрелов в минуту, боекомплект при этом вмещает более 40 мин.
Помимо этого, миномет имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает высокой маневренностью.
Главная задача "Дрока" — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес, подчеркнул Озодоев.
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