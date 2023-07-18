https://ria.ru/20230718/devochka-1884962478.html

Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой

Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой - РИА Новости, 19.07.2023

Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой

Шестилетняя девочка, которая пропала во вторник после того, как ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой, РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-18T23:47

2023-07-18T23:47

2023-07-19T00:20

происшествия

ростовская область

шахты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка, которая пропала во вторник после того, как ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой, сообщил журналистам представитель СУСК России по области. Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки, расположенной по адресу улица Хабарова, 16. "В ходе проведенных сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой", - сказал он. Подозреваемый в похищении ребенка задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку обнаружили дома у подозреваемого. В настоящее время её осматривают медики. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html

ростовская область

шахты

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, шахты, россия