https://ria.ru/20230718/devochka-1884962478.html
Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой
Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой - РИА Новости, 19.07.2023
Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой
Шестилетняя девочка, которая пропала во вторник после того, как ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой, РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-18T23:47
2023-07-18T23:47
2023-07-19T00:20
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка, которая пропала во вторник после того, как ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой, сообщил журналистам представитель СУСК России по области. Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки, расположенной по адресу улица Хабарова, 16. "В ходе проведенных сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой", - сказал он. Подозреваемый в похищении ребенка задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку обнаружили дома у подозреваемого. В настоящее время её осматривают медики. Мотивы подозреваемого устанавливаются.
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происшествия, ростовская область, шахты, россия
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Россия
Пропавшую в ростовских Шахтах девочку нашли живой
Пропавшая в городе Шахты шестилетняя девочка, которую увел незнакомец, нашлась живой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости.
Шестилетняя девочка, которая пропала во вторник после того, как ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой, сообщил журналистам представитель СУСК
России по области.
Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки, расположенной по адресу улица Хабарова, 16.
"В ходе проведенных сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой", - сказал он.
Подозреваемый в похищении ребенка задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку обнаружили дома у подозреваемого. В настоящее время её осматривают медики. Мотивы подозреваемого устанавливаются.
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