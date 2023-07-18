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В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

В Ростовской области пропала шестилетняя девочка - РИА Новости, 18.07.2023

В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

Полицейские ищут девочку, которая во вторник, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T22:26

2023-07-18T22:26

2023-07-18T23:13

происшествия

шахты

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Полицейские ищут девочку, которая во вторник, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. "Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней... 27.12.2016 года рождения, которая 18 июля около 16.30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: улица Хабарова, дом 16, предположительно, в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается", - сказал он. Девочка худощавого телосложения, рост около 130 сантиметров, волосы русые, ниже плеч, глаза голубые. Была одета в оранжевый или бежевый топ, джинсовые шорты, с собой у нее был рюкзак светлого цвета. Неизвестный мужчина - рост около 180 сантиметров, с короткой стрижкой, среднего телосложения. Был одет в голубые джинсовые шорты, синюю футболку, кроссовки черного цвета с белыми вставками, солнцезащитные очки. МВД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки обратиться в полицию.

шахты

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происшествия, шахты, ростовская область, россия