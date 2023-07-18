https://ria.ru/20230718/devochka-1884868499.html

Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту

Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту

Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, доставили в больницу в Краснодаре, ее состояние стабилизируется, сообщил министр... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:45

2023-07-18T14:45

2023-07-18T14:54

специальная военная операция на украине

происшествия

чп на крымском мосту

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, доставили в больницу в Краснодаре, ее состояние стабилизируется, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко сообщала, что девочка находится в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе в клинику в Москве."Ее доставили в краевую больницу в Краснодаре… Консультации прошли с федеральными специалистами", - сказал Мурашко журналистам, добавив, что состояние ребенка стабилизируется.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чп на крымском мосту, краснодар