https://ria.ru/20230718/devochka-1884786576.html

Врач рассказал о состоянии девочки, раненной при теракте на Крымском мосту

Врач рассказал о состоянии девочки, раненной при теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Врач рассказал о состоянии девочки, раненной при теракте на Крымском мосту

Девочка, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе в клинику в Москве, сообщила РИА... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:38

2023-07-18T09:38

2023-07-18T09:47

чп на крымском мосту

москва

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Девочка, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе в клинику в Москве, сообщила РИА Новости главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко.Ранее девочку доставили в реанимацию больницы в Краснодаре. По данным краевых властей, она в сознании."Девочка - стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве. Вчера говорили, что при стабилизации состояния рассмотреть вопрос о переводе. Сегодня этот вопрос будем рассматривать", - сказала Клещенко.По ее словам, сегодня также планируется осмотр девочки психологом.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

https://ria.ru/20230717/most-1884756636.html

москва

краснодар

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чп на крымском мосту, москва, происшествия, краснодар