https://ria.ru/20230718/detsad-1884871632.html

Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами

Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами - РИА Новости, 18.07.2023

Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:00

2023-07-18T15:00

2023-07-18T15:00

россия

саратовская область

владимир путин

роман бусаргин

политика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. Встреча прошла в Кремле. Глава региона рассказал президенту о положении дел в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья. Также Бусаргин подробно рассказал о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой. "Не бросайте эту работу", - сказал Путин. Однако был еще один вопрос, на который обратил внимание глава государства. "Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать", - сказал он губернатору. "Она есть, отработаем", - пообещал глава региона.

https://ria.ru/20230215/stroitelstvo-1852267097.html

россия

саратовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, саратовская область, владимир путин, роман бусаргин, политика