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Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами - РИА Новости, 18.07.2023
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15:00 18.07.2023
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Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами - РИА Новости, 18.07.2023
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:00
2023-07-18T15:00
россия
саратовская область
владимир путин
роман бусаргин
политика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. Встреча прошла в Кремле. Глава региона рассказал президенту о положении дел в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья. Также Бусаргин подробно рассказал о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой. "Не бросайте эту работу", - сказал Путин. Однако был еще один вопрос, на который обратил внимание глава государства. "Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать", - сказал он губернатору. "Она есть, отработаем", - пообещал глава региона.
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россия, саратовская область, владимир путин, роман бусаргин, политика
Россия, Саратовская область, Владимир Путин, Роман Бусаргин, Политика
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами

Путин попросил саратовского губернатора Бусаргина привести в порядок детские сады региона

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе.
Встреча прошла в Кремле.
Глава региона рассказал президенту о положении дел в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья. Также Бусаргин подробно рассказал о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой. "Не бросайте эту работу", - сказал Путин.
Однако был еще один вопрос, на который обратил внимание глава государства. "Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать", - сказал он губернатору. "Она есть, отработаем", - пообещал глава региона.
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