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Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами - РИА Новости, 18.07.2023
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:00
2023-07-18T15:00
2023-07-18T15:00
россия
саратовская область
владимир путин
роман бусаргин
политика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе. Встреча прошла в Кремле. Глава региона рассказал президенту о положении дел в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья. Также Бусаргин подробно рассказал о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой. "Не бросайте эту работу", - сказал Путин. Однако был еще один вопрос, на который обратил внимание глава государства. "Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать", - сказал он губернатору. "Она есть, отработаем", - пообещал глава региона.
https://ria.ru/20230215/stroitelstvo-1852267097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратовская область, владимир путин, роман бусаргин, политика
Россия, Саратовская область, Владимир Путин, Роман Бусаргин, Политика
Путин попросил саратовского губернатора заняться детскими садами
Путин попросил саратовского губернатора Бусаргина привести в порядок детские сады региона
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина привести в порядок детские сады в регионе.
Глава региона рассказал президенту о положении дел в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья. Также Бусаргин подробно рассказал о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой. "Не бросайте эту работу", - сказал Путин.
Однако был еще один вопрос, на который обратил внимание глава государства. "Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать", - сказал он губернатору. "Она есть, отработаем", - пообещал глава региона.
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