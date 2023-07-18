https://ria.ru/20230718/demontazh-1884856833.html
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле - РИА Новости, 18.07.2023
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
украина
львовская область
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_619e9a9a5cdb8ba46fe7e67cbcc711ea.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "С начала июля во Львовской области демонтировали 21 советский памятник… Всего во Львовской области избавились от 123 объектов монументальной пропаганды России", - написал Козицкий. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html
украина
львовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_298:0:4906:3456_1920x0_80_0_0_0ec1d0ac61e0217324b8e0713b77c520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, львовская область, россия, сергей лавров
Украина, Львовская область, Россия, Сергей Лавров
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
Глава ОВА Козицкий: во Львовской области в июле демонтировали 21 советский памятник