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Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле - РИА Новости, 18.07.2023
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13:54 18.07.2023
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Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле - РИА Новости, 18.07.2023
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
украина
львовская область
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "С начала июля во Львовской области демонтировали 21 советский памятник… Всего во Львовской области избавились от 123 объектов монументальной пропаганды России", - написал Козицкий. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, львовская область, россия, сергей лавров
Украина, Львовская область, Россия, Сергей Лавров
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле

Глава ОВА Козицкий: во Львовской области в июле демонтировали 21 советский памятник

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxГород Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"С начала июля во Львовской области демонтировали 21 советский памятник… Всего во Львовской области избавились от 123 объектов монументальной пропаганды России", - написал Козицкий.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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УкраинаЛьвовская областьРоссияСергей Лавров
 
 
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