https://ria.ru/20230718/demontazh-1884856833.html

Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле

Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле - РИА Новости, 18.07.2023

Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле

Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:54

2023-07-18T13:54

2023-07-18T13:54

украина

львовская область

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 20 советских памятников демонтировали во Львовской области на западе Украины с начала июля, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "С начала июля во Львовской области демонтировали 21 советский памятник… Всего во Львовской области избавились от 123 объектов монументальной пропаганды России", - написал Козицкий. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html

украина

львовская область

россия

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украина, львовская область, россия, сергей лавров