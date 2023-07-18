https://ria.ru/20230718/delo-1884928779.html

Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына

Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына - РИА Новости, 18.07.2023

Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына

Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:35

2023-07-18T18:35

2023-07-18T18:35

происшествия

самарская область

россия

сызрань

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САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. По версии следствия, в 2023 году подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего семилетнего сына. "Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сызрани. Санкции этой статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html

самарская область

россия

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происшествия, самарская область, россия, сызрань