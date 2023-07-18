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Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына - РИА Новости, 18.07.2023
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына
Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:35
2023-07-18T18:35
2023-07-18T18:35
происшествия
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САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. По версии следствия, в 2023 году подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего семилетнего сына. "Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сызрани. Санкции этой статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
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происшествия, самарская область, россия, сызрань
Происшествия, Самарская область, Россия, Сызрань
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына, возбудили дело