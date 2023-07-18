Рейтинг@Mail.ru
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/delo-1884928779.html
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына - РИА Новости, 18.07.2023
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына
Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:35
2023-07-18T18:35
происшествия
самарская область
россия
сызрань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. По версии следствия, в 2023 году подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего семилетнего сына. "Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сызрани. Санкции этой статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html
самарская область
россия
сызрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, россия, сызрань
Происшествия, Самарская область, Россия, Сызрань
Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына

Жителя Самарской области заподозрили в истязании семилетнего сына, возбудили дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в 2023 году подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего семилетнего сына.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сызрани. Санкции этой статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство
17 июля, 17:27
 
ПроисшествияСамарская областьРоссияСызрань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала