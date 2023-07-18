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В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" назвали успешным менеджером - РИА Новости, 18.07.2023
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23:19 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/danone-1884961207.html
В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" назвали успешным менеджером
В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" назвали успешным менеджером - РИА Новости, 18.07.2023
В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" назвали успешным менеджером
Новый генеральный директор АО "Данон Россия" Ибрагим Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне, его назначение говорит о том, РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:19
2023-07-18T23:19
политика
грозный
россия
владимир путин
рамзан кадыров
ахмед дудаев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл – РИА Новости. Новый генеральный директор АО "Данон Россия" Ибрагим Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне, его назначение говорит о том, что представители команды главы региона Рамзана Кадырова являются талантливыми управленцами и успешными менеджерами, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Как следует из данных ЕГРЮЛ, генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании в управление Росимущества назначен Закриев. "Ибрагим Салманович является выпускником МГУ. За его спиной огромный опыт работы на самых ответственных должностях, таких как мэр Грозного, руководитель администрации главы и правительства ЧР и другие. В последнее время, как мы знаем, он занимал должность вице-премьера правительства ЧР и руководил минсельхозом региона. Под его контролем возведен ряд крупномасштабных объектов в республике и реализованы различные проекты. Избрание его на пост гендиректора компании "Данон Россия" говорит о том, что представители команды главы ЧР, &lt;...&gt; Рамзана Ахматовича Кадырова являются талантливыми управленцами и успешными менеджерами", - написал Дудаев. В настоящее время Закриев занимает должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Чеченской Республики. Как сообщил Дудаев, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов также избран председателем совета директоров компании.
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политика, грозный, россия, владимир путин, рамзан кадыров, ахмед дудаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Грозный, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" назвали успешным менеджером

В Чечне нового гендиректора "Данон Россия" Закриева назвали успешным менеджером

© РИА НовостиДанон
Данон - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
Данон. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл – РИА Новости. Новый генеральный директор АО "Данон Россия" Ибрагим Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне, его назначение говорит о том, что представители команды главы региона Рамзана Кадырова являются талантливыми управленцами и успешными менеджерами, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Как следует из данных ЕГРЮЛ, генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании в управление Росимущества назначен Закриев.
"Ибрагим Салманович является выпускником МГУ. За его спиной огромный опыт работы на самых ответственных должностях, таких как мэр Грозного, руководитель администрации главы и правительства ЧР и другие. В последнее время, как мы знаем, он занимал должность вице-премьера правительства ЧР и руководил минсельхозом региона. Под его контролем возведен ряд крупномасштабных объектов в республике и реализованы различные проекты. Избрание его на пост гендиректора компании "Данон Россия" говорит о том, что представители команды главы ЧР, <...> Рамзана Ахматовича Кадырова являются талантливыми управленцами и успешными менеджерами", - написал Дудаев.
В настоящее время Закриев занимает должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Чеченской Республики. Как сообщил Дудаев, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов также избран председателем совета директоров компании.
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ПолитикаГрозныйРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровАхмед ДудаевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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