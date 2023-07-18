https://ria.ru/20230718/cherepovets-1884917470.html

ИЦК "Химия" представил новые проекты в ходе демодня в Череповце

ИЦК "Химия" представил новые проекты в ходе демодня в Череповце - РИА Новости, 18.07.2023

ИЦК "Химия" представил новые проекты в ходе демодня в Череповце

Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Химия" представил особо значимые проекты, продукты и решения на демодне в Череповце, в производственном комплексе... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:45

2023-07-18T17:45

2023-07-18T17:46

череповец

фосагро

сергей плуготаренко

сергей черкас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_19618d24f862e0b7262fb0cff38bf8e4.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Химия" представил особо значимые проекты, продукты и решения на демодне в Череповце, в производственном комплексе российского химического холдинга "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. В частности, в рамках демодня презентацию своих ключевых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений провели компании "ЕвроХим", "ФосАгро", "СИБУР" и другие представители ИЦК "Химия", куда в общей сложности входят более 20 компаний. Мероприятие прошло при поддержке АНО "Цифровая экономика". Как сообщили в пресс-службе, "ЕвроХим" продемонстрировал на демодне в Череповце автоматизированную систему диагностики оборудования Safe Plant, актуальный ИТ-ландшафт с учетом сквозных процессов и глобального обеспечения потребностей компаний химической отрасли, а также цифровой советчик для увеличения производительности азотной кислоты УКЛ-7. "ФосАгро" показала автоматизированную систему управления технологическими процессами для сложных химических производств и химических холдингов. "Участники демонстрируют высокий уровень кооперации и экспертности при подготовке особо значимых проектов. Работа в рамках ИЦК "Химия" уже дает свои результаты: это не только количественные показатели, но и качественно новый уровень цифровизации всей отрасли", - приводит пресс-служба слова директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева. "Прошедший сегодня демодень ИЦК "Химия" доказал, что мы взяли уверенный курс на импортозамещение. Об этом говорят представленные 18 июля в Череповце презентации особо значимых проектов, реализуемых компаниями. Как и проекты технологических стартапов, достойные масштабирования", - в свою очередь, отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко, слова которого также процитировали в пресс-службе. Там добавили, что директор по информационным технологиям "ЕвроХим" Андрей Бурлуцкий отметил, что ИЦК - важная площадка для межотраслевого и кросс-отраслевого взаимодействия, а совместная работа над выстраиванием ИТ-ландшафта позволит сформировать единые требования для проектов и отобрать лучшие для отрасли решения. Начальник управления информационной безопасности АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Сергей Черкасов отметил, что в рамках ИЦК "Химия" ФосАгро стремится к созданию именно отраслевых решений и представил проекты двух ключевых систем, в которых компания выступает якорным заказчиком - автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов. ИЦК "Химия" сегодня является одним из лидеров импортозамещения России. Портфель центра по состоянию на июль текущего года состоит из девяти особо значимых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений, добавил Дождев. Год назад в России было сформировано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Основная задача центров – обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230630/ruda-1881515671.html

https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, фосагро, сергей плуготаренко, сергей черкас