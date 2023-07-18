https://ria.ru/20230718/briks-1884825702.html

МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства

МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства - РИА Новости, 18.07.2023

МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства

В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:06

россия

александр щетинин

брикс

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Дискуссия идет, есть ряд предложений",- сказал он, отвечая на вопрос о разработке критериев членства в БРИКС. Щетинин также отметил важность развития отношений с теми странами, кто не присоединился к антироссийским санкциям и придерживается конструктивных подходов.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр щетинин, брикс, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)