https://ria.ru/20230718/briks-1884825702.html
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства - РИА Новости, 18.07.2023
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства
В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:06
2023-07-18T12:06
2023-07-18T12:06
россия
александр щетинин
брикс
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Дискуссия идет, есть ряд предложений",- сказал он, отвечая на вопрос о разработке критериев членства в БРИКС. Щетинин также отметил важность развития отношений с теми странами, кто не присоединился к антироссийским санкциям и придерживается конструктивных подходов.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881250018_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_27f5048de917ffeb26a34fe4b90d0567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр щетинин, брикс, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Александр Щетинин, БРИКС, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства
Глава департамента МИД Щетинин: есть много предложений по критериям членства в БРИКС
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Дискуссия идет, есть ряд предложений",- сказал он, отвечая на вопрос о разработке критериев членства в БРИКС.
Щетинин также отметил важность развития отношений с теми странами, кто не присоединился к антироссийским санкциям и придерживается конструктивных подходов.
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше