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МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства - РИА Новости, 18.07.2023
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12:06 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/briks-1884825702.html
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства - РИА Новости, 18.07.2023
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства
В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:06
2023-07-18T12:06
россия
александр щетинин
брикс
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Дискуссия идет, есть ряд предложений",- сказал он, отвечая на вопрос о разработке критериев членства в БРИКС. Щетинин также отметил важность развития отношений с теми странами, кто не присоединился к антироссийским санкциям и придерживается конструктивных подходов.
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россия, александр щетинин, брикс, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Александр Щетинин, БРИКС, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России рассказал, что БРИКС работает над критериями членства

Глава департамента МИД Щетинин: есть много предложений по критериям членства в БРИКС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В БРИКС обсуждают критерии членства, уже есть ряд предложений, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Дискуссия идет, есть ряд предложений",- сказал он, отвечая на вопрос о разработке критериев членства в БРИКС.
Щетинин также отметил важность развития отношений с теми странами, кто не присоединился к антироссийским санкциям и придерживается конструктивных подходов.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше
3 июня, 08:00
 
РоссияАлександр ЩетининБРИКСПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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