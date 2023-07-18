СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре
South China Morning Post: Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС.
"В принципе было решено провести стратегический диалог до следующего саммита (Китая и ЕС - ред.). У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь - ориентировочная дата (поездки Борреля)", - цитирует издание источник.
Тем не менее, источник не смог уточнить, будет ли включать поездка Борреля встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который не появлялся на публике уже около трех недель, что вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "Очевидно, что китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является министром иностранных дел Китая, то, конечно же, он наш собеседник, однако им решать, кто будет по ту сторону стола", - сказал собеседник издания.
Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время".