Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/borrel-1884896244.html
СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре
СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:30
2023-07-18T16:30
в мире
китай
жозеп боррель
цинь ган
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС. "В принципе было решено провести стратегический диалог до следующего саммита (Китая и ЕС - ред.). У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь - ориентировочная дата (поездки Борреля)", - цитирует издание источник. Тем не менее, источник не смог уточнить, будет ли включать поездка Борреля встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который не появлялся на публике уже около трех недель, что вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "Очевидно, что китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является министром иностранных дел Китая, то, конечно же, он наш собеседник, однако им решать, кто будет по ту сторону стола", - сказал собеседник издания. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время".
https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, жозеп боррель, цинь ган, евросоюз
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Цинь Ган, Евросоюз
СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре

South China Morning Post: Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС.
"В принципе было решено провести стратегический диалог до следующего саммита (Китая и ЕС - ред.). У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь - ориентировочная дата (поездки Борреля)", - цитирует издание источник.
Тем не менее, источник не смог уточнить, будет ли включать поездка Борреля встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который не появлялся на публике уже около трех недель, что вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "Очевидно, что китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является министром иностранных дел Китая, то, конечно же, он наш собеседник, однако им решать, кто будет по ту сторону стола", - сказал собеседник издания.
Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время".
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС — КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу
24 июня, 08:00
 
В миреКитайЖозеп БоррельЦинь ГанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала