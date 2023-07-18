https://ria.ru/20230718/borrel-1884896244.html

СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре

СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: Боррель может посетить Китай в октябре

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:30

2023-07-18T16:30

2023-07-18T16:30

в мире

китай

жозеп боррель

цинь ган

евросоюз

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС. "В принципе было решено провести стратегический диалог до следующего саммита (Китая и ЕС - ред.). У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь - ориентировочная дата (поездки Борреля)", - цитирует издание источник. Тем не менее, источник не смог уточнить, будет ли включать поездка Борреля встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который не появлялся на публике уже около трех недель, что вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "Очевидно, что китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является министром иностранных дел Китая, то, конечно же, он наш собеседник, однако им решать, кто будет по ту сторону стола", - сказал собеседник издания. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время".

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, жозеп боррель, цинь ган, евросоюз