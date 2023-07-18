https://ria.ru/20230718/borrel-1884854326.html

Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети

Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 18.07.2023

Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что решение России выйти из зерновой сделки усугубит экономические... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:36

2023-07-18T13:36

2023-07-18T14:27

россия

европа

евросоюз

в мире

зерновая сделка

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что решение России выйти из зерновой сделки усугубит экономические проблемы и продовольственную безопасность. "Как насчет того, чтобы начать выполнять контрактные обязательства по зерновому соглашению? У вас было много месяцев, чтобы сделать это, но, как и в случае с Минскими соглашениями, вы снова разрушили всякое доверие, а потом имеете наглость ныть!" — возмутился один из комментаторов. "Именно вы наносите ущерб бедным странам, потому что подрываете финансовую систему Европы и делаете мир менее безопасным", — поддержал другой. "Делайте свою работу, работайте на благо мира. Или уходите в отставку!" — призвал третий. "Какая наглость и лицемерие со стороны тех, кто оставил большую часть зерна себе, вместо того чтобы дать его голодающим странам", — написал еще один пользователь. "Ваш гнусный цинизм не имеет границ", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Москва сообщила о выходе из соглашения.

https://ria.ru/20230718/putin-1884815350.html

https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, евросоюз, в мире, зерновая сделка, жозеп боррель