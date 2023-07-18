https://ria.ru/20230718/borrel-1884854326.html
Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети
Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 18.07.2023
Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что решение России выйти из зерновой сделки усугубит экономические... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:36
2023-07-18T13:36
2023-07-18T14:27
россия
европа
евросоюз
в мире
зерновая сделка
жозеп боррель
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что решение России выйти из зерновой сделки усугубит экономические проблемы и продовольственную безопасность. "Как насчет того, чтобы начать выполнять контрактные обязательства по зерновому соглашению? У вас было много месяцев, чтобы сделать это, но, как и в случае с Минскими соглашениями, вы снова разрушили всякое доверие, а потом имеете наглость ныть!" — возмутился один из комментаторов. "Именно вы наносите ущерб бедным странам, потому что подрываете финансовую систему Европы и делаете мир менее безопасным", — поддержал другой. "Делайте свою работу, работайте на благо мира. Или уходите в отставку!" — призвал третий. "Какая наглость и лицемерие со стороны тех, кто оставил большую часть зерна себе, вместо того чтобы дать его голодающим странам", — написал еще один пользователь. "Ваш гнусный цинизм не имеет границ", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Москва сообщила о выходе из соглашения.
https://ria.ru/20230718/putin-1884815350.html
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россия, европа, евросоюз, в мире, зерновая сделка, жозеп боррель
Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Зерновая сделка, Жозеп Боррель
Новые обвинения Борреля в отношении России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили новые обвинения Борреля в адрес России из-за зерновой сделки
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что решение России выйти из зерновой сделки усугубит экономические проблемы и продовольственную безопасность.
"Как насчет того, чтобы начать выполнять контрактные обязательства по зерновому соглашению? У вас было много месяцев, чтобы сделать это, но, как и в случае с Минскими соглашениями, вы снова разрушили всякое доверие, а потом имеете наглость ныть!" — возмутился один из комментаторов.
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"Именно вы наносите ущерб бедным странам, потому что подрываете финансовую систему Европы и делаете мир менее безопасным", — поддержал другой.
"Делайте свою работу, работайте на благо мира. Или уходите в отставку!" — призвал третий.
"Какая наглость и лицемерие со стороны тех, кто оставил большую часть зерна себе, вместо того чтобы дать его голодающим странам", — написал еще один пользователь.
"Ваш гнусный цинизм не имеет границ", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю
и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу
, а не в нуждающиеся страны Африки
. В результате 17 июля Москва сообщила о выходе из соглашения.
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