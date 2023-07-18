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Украинцев предупредили об опасности американских кассетных бомб - РИА Новости, 18.07.2023
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01:06 18.07.2023 (обновлено: 03:44 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/bomby-1884764122.html
Украинцев предупредили об опасности американских кассетных бомб
Украинцев предупредили об опасности американских кассетных бомб - РИА Новости, 18.07.2023
Украинцев предупредили об опасности американских кассетных бомб
Мирное население Украины, включая детей, будет годами погибать от неразорвавшихся кассетных бомб, которые США и их союзники поставляют Киеву для применения на... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:06
2023-07-18T03:44
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Мирное население Украины, включая детей, будет годами погибать от неразорвавшихся кассетных бомб, которые США и их союзники поставляют Киеву для применения на поле боя против России, заявила РИА Новости известная австралийская активистка и борец за мир Хелен Калдикотт. "От 5 до 30% этих бомб не разрываются сразу. Много людей умрут по незнанию в течение многих последующих лет от этих ужасных и смертоносных приспособлений", - сказала Калдикотт. Основанная при ее участии медицинская организация "Врачи за социальную ответственность", занимающаяся защитой гражданского населения от угроз ядерного оружия, в прошлом была удостоена Нобелевской премии мира. По словам активистки, кассетные бомбы наряду с боеприпасами, содержащими обедненный уран, являются "самой отвратительной из изобретенных человечеством разновидностей оружия". Калдикотт пояснила, что такие бомбы были разработаны специально для провоцирования "беспорядочных человеческих жертв и чудовищных ранений" вне зависимости от того, кто или что становится мишенью атаки. "Каждая бомба состоит из 202 бомб, начиненных острыми как бритва осколками, которые со сверхвысокой скоростью разлетаются по площади в 22 футбольных поля, вгрызаясь в человеческие тела. Это оружие запрещено Женевской конвенцией", - напомнила собеседница агентства. Калдикотт добавила, что по территории Афганистана, где в течение многих лет продолжался вооруженный конфликт в том числе с применением кассетных снарядов, сегодня разбросано более 5 тысяч неразорвавшихся кассетных бомб. В этой связи она высказала предположение, что в будущем такого рода ситуация может повториться и на Украине. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В минувший четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230717/proekt-1884567919.html
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украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинцев предупредили об опасности американских кассетных бомб

Хелен Калдикотт: украинцы и их дети будут годами гибнуть от кассетных бомб США

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Мирное население Украины, включая детей, будет годами погибать от неразорвавшихся кассетных бомб, которые США и их союзники поставляют Киеву для применения на поле боя против России, заявила РИА Новости известная австралийская активистка и борец за мир Хелен Калдикотт.
«
"От 5 до 30% этих бомб не разрываются сразу. Много людей умрут по незнанию в течение многих последующих лет от этих ужасных и смертоносных приспособлений", - сказала Калдикотт. Основанная при ее участии медицинская организация "Врачи за социальную ответственность", занимающаяся защитой гражданского населения от угроз ядерного оружия, в прошлом была удостоена Нобелевской премии мира.
По словам активистки, кассетные бомбы наряду с боеприпасами, содержащими обедненный уран, являются "самой отвратительной из изобретенных человечеством разновидностей оружия". Калдикотт пояснила, что такие бомбы были разработаны специально для провоцирования "беспорядочных человеческих жертв и чудовищных ранений" вне зависимости от того, кто или что становится мишенью атаки.
"Каждая бомба состоит из 202 бомб, начиненных острыми как бритва осколками, которые со сверхвысокой скоростью разлетаются по площади в 22 футбольных поля, вгрызаясь в человеческие тела. Это оружие запрещено Женевской конвенцией", - напомнила собеседница агентства.
Калдикотт добавила, что по территории Афганистана, где в течение многих лет продолжался вооруженный конфликт в том числе с применением кассетных снарядов, сегодня разбросано более 5 тысяч неразорвавшихся кассетных бомб. В этой связи она высказала предположение, что в будущем такого рода ситуация может повториться и на Украине.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Вчера, 11:26
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В минувший четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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16 июля, 17:26
 
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