https://ria.ru/20230718/bmp-1884772785.html

Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ

Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023

Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ

Украинские военные сняли на видео хладнокровные действия механика-водителя БМП, который умело вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж, трофейные кадры с РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:04

2023-07-18T06:04

2023-07-18T09:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные сняли на видео хладнокровные действия механика-водителя БМП, который умело вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж, трофейные кадры с позиций ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости."Она горит, но едет, он (ненормальный) какой-то", — сказал один из украинских военных.Видео добыли бойцы штурмовых подразделений Вооруженных сил России в зоне спецоперации, точную дату съемки установить сложно, рассказал РИА Новости источник в силовом ведомстве.По его словам, на кадрах видна грамотная и хладнокровная работа механика-водителя, который под огнем противника выводит свою машину."В какой-то момент от близкого прилета или даже попадания у машины задирается капот", — отметил собеседник агентства.Водитель не теряется, специально врезается в дерево, чтобы опустить капот и улучшить обзор, а затем уходит с линии огня, пояснил источник.

https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Механик-водитель БМП ВС РФ вывел машину из-под огня. Трофейные кадры от военного ВСУ Механик-водитель БМП ВС РФ вывел машину из-под огня. Трофейные кадры от военного ВСУ 2023-07-18T06:04 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, безопасность