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Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 18.07.2023 (обновлено: 09:01 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/bmp-1884772785.html
Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ
Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ
Украинские военные сняли на видео хладнокровные действия механика-водителя БМП, который умело вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж, трофейные кадры с РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:04
2023-07-18T09:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные сняли на видео хладнокровные действия механика-водителя БМП, который умело вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж, трофейные кадры с позиций ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости."Она горит, но едет, он (ненормальный) какой-то", — сказал один из украинских военных.Видео добыли бойцы штурмовых подразделений Вооруженных сил России в зоне спецоперации, точную дату съемки установить сложно, рассказал РИА Новости источник в силовом ведомстве.По его словам, на кадрах видна грамотная и хладнокровная работа механика-водителя, который под огнем противника выводит свою машину."В какой-то момент от близкого прилета или даже попадания у машины задирается капот", — отметил собеседник агентства.Водитель не теряется, специально врезается в дерево, чтобы опустить капот и улучшить обзор, а затем уходит с линии огня, пояснил источник.
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Механик-водитель БМП ВС РФ вывел машину из-под огня. Трофейные кадры от военного ВСУ
Механик-водитель БМП ВС РФ вывел машину из-под огня. Трофейные кадры от военного ВСУ
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353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ

Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ и спас экипаж

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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные сняли на видео хладнокровные действия механика-водителя БМП, который умело вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж, трофейные кадры с позиций ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
«
"Она горит, но едет, он (ненормальный) какой-то", — сказал один из украинских военных.
Видео добыли бойцы штурмовых подразделений Вооруженных сил России в зоне спецоперации, точную дату съемки установить сложно, рассказал РИА Новости источник в силовом ведомстве.
По его словам, на кадрах видна грамотная и хладнокровная работа механика-водителя, который под огнем противника выводит свою машину.
«
"В какой-то момент от близкого прилета или даже попадания у машины задирается капот", — отметил собеседник агентства.
Водитель не теряется, специально врезается в дерево, чтобы опустить капот и улучшить обзор, а затем уходит с линии огня, пояснил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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