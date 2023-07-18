https://ria.ru/20230718/biometriya-1884769290.html

Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки

Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки - РИА Новости, 18.07.2023

Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки

Российские банки начали уведомлять клиентов о том, что собираются передать собранные ими биометрические данные в единую систему (ЕБС) - при этом в Сбербанке и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T03:52

2023-07-18T03:52

2023-07-18T03:58

экономика

технологии

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сбербанк россии

альфа-банк

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские банки начали уведомлять клиентов о том, что собираются передать собранные ими биометрические данные в единую систему (ЕБС) - при этом в Сбербанке и Альфа-банке напомнили РИА Новости, что клиенты, получив сообщение от банка, имеют право отказаться от передачи данных. "В соответствии с требованиями № 572-ФЗ биометрические персональные данные, то есть изображения лица и записи голоса граждан теперь будут храниться в государственной единой биометрической системе (ЕБС). В рамках выполнения законодательства "Сбер" с 22 июня начал кампанию по уведомлению клиентов о передаче их биометрических данных в ЕБС", - рассказали в пресс-службе крупнейшего российского банка. В Сбербанке сообщили, что клиентам направляются смс или уведомления в приложении с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, то через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме. "Если клиент не одобрит передачу своих биометрических персональных данных в ГИС ЕБС, они будут удалены из системы "Сбера", - подчеркнули в банке. "Клиентов, не возражающих передать свои биометрические персональные данные в ЕБС, "Сбер" продолжит обслуживать по биометрии без изменений. В случае несогласия, клиентам останутся доступны другие способы аутентификации", - поясняют в банке. В дальнейшем кредитная организация перейдет на сбор биометрических образцов только в ЕБС. Аналогичный порядок действует и в Альфа-банке. "Клиенты могут отказаться от передачи данных. Банк предупредит клиентов о такой возможности за 30 дней до передачи", - сообщили в кредитной организации.

https://ria.ru/20230715/rubl-1884313690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сбер, сбербанк россии, альфа-банк