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Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки - РИА Новости, 18.07.2023
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03:52 18.07.2023 (обновлено: 03:58 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/biometriya-1884769290.html
Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки
Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки - РИА Новости, 18.07.2023
Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки
Российские банки начали уведомлять клиентов о том, что собираются передать собранные ими биометрические данные в единую систему (ЕБС) - при этом в Сбербанке и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:52
2023-07-18T03:58
экономика
технологии
сбер
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские банки начали уведомлять клиентов о том, что собираются передать собранные ими биометрические данные в единую систему (ЕБС) - при этом в Сбербанке и Альфа-банке напомнили РИА Новости, что клиенты, получив сообщение от банка, имеют право отказаться от передачи данных. "В соответствии с требованиями № 572-ФЗ биометрические персональные данные, то есть изображения лица и записи голоса граждан теперь будут храниться в государственной единой биометрической системе (ЕБС). В рамках выполнения законодательства "Сбер" с 22 июня начал кампанию по уведомлению клиентов о передаче их биометрических данных в ЕБС", - рассказали в пресс-службе крупнейшего российского банка. В Сбербанке сообщили, что клиентам направляются смс или уведомления в приложении с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, то через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме. "Если клиент не одобрит передачу своих биометрических персональных данных в ГИС ЕБС, они будут удалены из системы "Сбера", - подчеркнули в банке. "Клиентов, не возражающих передать свои биометрические персональные данные в ЕБС, "Сбер" продолжит обслуживать по биометрии без изменений. В случае несогласия, клиентам останутся доступны другие способы аутентификации", - поясняют в банке. В дальнейшем кредитная организация перейдет на сбор биометрических образцов только в ЕБС. Аналогичный порядок действует и в Альфа-банке. "Клиенты могут отказаться от передачи данных. Банк предупредит клиентов о такой возможности за 30 дней до передачи", - сообщили в кредитной организации.
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экономика, технологии, сбер, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Сбер, Сбербанк России, Альфа-банк
Россияне могут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС, сообщили банки

Сбербанк и Альфа-банке: россияне имеют право отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские банки начали уведомлять клиентов о том, что собираются передать собранные ими биометрические данные в единую систему (ЕБС) - при этом в Сбербанке и Альфа-банке напомнили РИА Новости, что клиенты, получив сообщение от банка, имеют право отказаться от передачи данных.
«
"В соответствии с требованиями № 572-ФЗ биометрические персональные данные, то есть изображения лица и записи голоса граждан теперь будут храниться в государственной единой биометрической системе (ЕБС). В рамках выполнения законодательства "Сбер" с 22 июня начал кампанию по уведомлению клиентов о передаче их биометрических данных в ЕБС", - рассказали в пресс-службе крупнейшего российского банка.
В Сбербанке сообщили, что клиентам направляются смс или уведомления в приложении с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, то через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме. "Если клиент не одобрит передачу своих биометрических персональных данных в ГИС ЕБС, они будут удалены из системы "Сбера", - подчеркнули в банке.
"Клиентов, не возражающих передать свои биометрические персональные данные в ЕБС, "Сбер" продолжит обслуживать по биометрии без изменений. В случае несогласия, клиентам останутся доступны другие способы аутентификации", - поясняют в банке. В дальнейшем кредитная организация перейдет на сбор биометрических образцов только в ЕБС.
Аналогичный порядок действует и в Альфа-банке. "Клиенты могут отказаться от передачи данных. Банк предупредит клиентов о такой возможности за 30 дней до передачи", - сообщили в кредитной организации.
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