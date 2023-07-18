https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:03
2023-07-18T19:03
2023-07-18T21:35
в мире
великобритания
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819990961_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_7a3f8933a70ecfb2a2bdddd1e56c9474.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail."Констебль Эндрю Джординсон с коллегами пришел в квартиру, где проживала Каркадым. Его, предположительно, укусили", — говорится в материале.По данным издания, девушку обвинили в нападении на сотрудника полиции, но в суд она не явилась, после чего был выдан ордер на ее арест. Спустя сутки украинка все-таки приехала на заседание, объяснив опоздание транспортными проблемами.Отмечается, что ранее имя 23-летней обвиняемой попало в заголовки газет по всей планете, когда она увела от жены 30-летнего отца двоих детей Тони Гарнетта, семья которого предоставила ей жилье в Брадфорде.
https://ria.ru/20230713/otpusk-1883880332.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819990961_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6f2a774418fdddf0bc424fdd81fe3b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, беженцы
В мире, Великобритания, Беженцы
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
Daily Mail: украинскую беженку, укусившую британского полицейского, вызвали в суд