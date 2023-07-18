https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html

СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского

СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского

Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:03

2023-07-18T19:03

2023-07-18T21:35

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail."Констебль Эндрю Джординсон с коллегами пришел в квартиру, где проживала Каркадым. Его, предположительно, укусили", — говорится в материале.По данным издания, девушку обвинили в нападении на сотрудника полиции, но в суд она не явилась, после чего был выдан ордер на ее арест. Спустя сутки украинка все-таки приехала на заседание, объяснив опоздание транспортными проблемами.Отмечается, что ранее имя 23-летней обвиняемой попало в заголовки газет по всей планете, когда она увела от жены 30-летнего отца двоих детей Тони Гарнетта, семья которого предоставила ей жилье в Брадфорде.

https://ria.ru/20230713/otpusk-1883880332.html

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в мире, великобритания, беженцы