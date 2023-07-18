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СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского - РИА Новости, 18.07.2023
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19:03 18.07.2023 (обновлено: 21:35 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:03
2023-07-18T21:35
в мире
великобритания
беженцы
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail.&quot;Констебль Эндрю Джординсон с коллегами пришел в квартиру, где проживала Каркадым. Его, предположительно, укусили&quot;, — говорится в материале.По данным издания, девушку обвинили в нападении на сотрудника полиции, но в суд она не явилась, после чего был выдан ордер на ее арест. Спустя сутки украинка все-таки приехала на заседание, объяснив опоздание транспортными проблемами.Отмечается, что ранее имя 23-летней обвиняемой попало в заголовки газет по всей планете, когда она увела от жены 30-летнего отца двоих детей Тони Гарнетта, семья которого предоставила ей жилье в Брадфорде.
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в мире, великобритания, беженцы
В мире, Великобритания, Беженцы
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского

Daily Mail: украинскую беженку, укусившую британского полицейского, вызвали в суд

© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсетиСофья Каркадым
Софья Каркадым
© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсети
Софья Каркадым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинской беженке Софье Каркадым предъявили обвинения в нападении на полицейского в Великобритании, пишет газета Daily Mail.
«

"Констебль Эндрю Джординсон с коллегами пришел в квартиру, где проживала Каркадым. Его, предположительно, укусили", — говорится в материале.

По данным издания, девушку обвинили в нападении на сотрудника полиции, но в суд она не явилась, после чего был выдан ордер на ее арест. Спустя сутки украинка все-таки приехала на заседание, объяснив опоздание транспортными проблемами.
Отмечается, что ранее имя 23-летней обвиняемой попало в заголовки газет по всей планете, когда она увела от жены 30-летнего отца двоих детей Тони Гарнетта, семья которого предоставила ей жилье в Брадфорде.
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