https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884775112.html

На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников

На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников - РИА Новости, 18.07.2023

На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников

На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T07:20

2023-07-18T07:20

2023-07-18T08:09

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

беспилотники

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — написал Аксенов.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884771514.html

республика крым

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происшествия, республика крым, беспилотники, сергей аксенов (политик)