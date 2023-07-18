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На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 18.07.2023 (обновлено: 08:09 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884775112.html
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников - РИА Новости, 18.07.2023
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников
На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:20
2023-07-18T08:09
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
беспилотники
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — написал Аксенов.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884771514.html
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происшествия, республика крым, беспилотники, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Беспилотники, Сергей Аксенов (политик)
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников

Глава Крыма Аксенов сообщил о 28 нейтрализованных ночью средствами РЭБ и ПВО беспилотниках

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — написал Аксенов.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.
В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымБеспилотникиСергей Аксенов (политик)
 
 
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