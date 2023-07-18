https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884775112.html
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников - РИА Новости, 18.07.2023
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников
На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:20
2023-07-18T07:20
2023-07-18T08:09
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
беспилотники
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774649_0:101:3076:1831_1920x0_80_0_0_1b2463ed4217d9ff34c25a477076fc25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На восток Крыма произошла атака дронов, девять из них сбиты, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — написал Аксенов.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884771514.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774649_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f692ce9c43a0f54d5bcec265ddf1bc50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, беспилотники, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Беспилотники, Сергей Аксенов (политик)
На востоке Крыма отразили атаку 28 беспилотников
Глава Крыма Аксенов сообщил о 28 нейтрализованных ночью средствами РЭБ и ПВО беспилотниках