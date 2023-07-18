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Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя

Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя - РИА Новости, 18.07.2023

Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя

Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:36

2023-07-18T05:36

2023-07-18T05:36

специальная военная операция на украине

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беспилотники

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 июл – РИА Новости. Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник работает комплексно. У них появилась такая методика. Они как роем начинают работать. Взлетает один, который наблюдает за передвижениями личного состава и техники, и операторы дронов-камикадзе начинают корректироваться по нему",- рассказал командир подразделения.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, украина, в мире, беспилотники