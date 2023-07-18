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Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя - РИА Новости, 18.07.2023
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:36
2023-07-18T05:36
2023-07-18T05:36
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 июл – РИА Новости. Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник работает комплексно. У них появилась такая методика. Они как роем начинают работать. Взлетает один, который наблюдает за передвижениями личного состава и техники, и операторы дронов-камикадзе начинают корректироваться по нему",- рассказал командир подразделения.
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вооруженные силы украины, украина, в мире, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Беспилотники
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
Командир: ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя при атаке беспилотниками