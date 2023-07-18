Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884771514.html
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя - РИА Новости, 18.07.2023
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя
Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:36
2023-07-18T05:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866061246_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_346dd85acc6de9f6bcb26d33cecd731d.jpg
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 июл – РИА Новости. Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Противник работает комплексно. У них появилась такая методика. Они как роем начинают работать. Взлетает один, который наблюдает за передвижениями личного состава и техники, и операторы дронов-камикадзе начинают корректироваться по нему",- рассказал командир подразделения.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866061246_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_bfd72db5c25927bc7be33c61840ee52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Беспилотники
Беспилотники ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя

Командир: ВСУ на Запорожском направлении используют тактику роя при атаке беспилотниками

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 июл – РИА Новости. Украинские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
"Противник работает комплексно. У них появилась такая методика. Они как роем начинают работать. Взлетает один, который наблюдает за передвижениями личного состава и техники, и операторы дронов-камикадзе начинают корректироваться по нему",- рассказал командир подразделения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала