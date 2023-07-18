https://ria.ru/20230718/belgorod-1884908966.html

Гладков рассказал о строительстве белгородских спортивных объектов

Гладков рассказал о строительстве белгородских спортивных объектов - РИА Новости, 18.07.2023

Гладков рассказал о строительстве белгородских спортивных объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что проинспектировал ход строительных работ в спортивном РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:08

2023-07-18T17:08

2023-07-18T17:08

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что проинспектировал ход строительных работ в спортивном центре для занятий адаптивной физкультурой и спортом и в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. "Строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом фактически завершено. Объект возведен на территории нового спортивного кластера на улице Белинского в районе Ботанического сада", - написал Гладков. Он сообщил, что в одноэтажном здании центра общей площадью четыре тысячи квадратных метров оборудовали несколько залов: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. "На сегодняшний день все общестроительные и отделочные работы на объекте завершены. Центр начнёт свою работу 15 сентября", - уточнил Гладков, добавив, что до этого момента подрядчику предстоит устранить протечку кровли, также ожидается поставка всего необходимого оборудования и мебели. Глава региона отметил, что претензий к подрядчику пока нет, но все неисправности должны быть оперативно устранены. В планах следующего года строительство стрелкового тира, поля для метания снарядов, гостиницы и благоустройство всей прилегающей территории с оборудованием велопешеходной инфраструктуры. Также Гладков проверил ход работ в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. Новое спортивное учреждение на улице Мокроусова получило название "Сирень". Сейчас здесь завершается внутренняя отделка и остекление. "В спортивных залах уже залиты бетонные полы, вскоре начнётся укладка специального паркетного покрытия. На третьем этаже завершилась внутренняя отделка гостиничных номеров. На втором этаже центра решено сделать музей трёх видов спорта", - рассказал губернатор. По его словам, особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей к центру территории. "У центра очень красивое здание, но оно находится внутри уже существующей застройки. Чтобы привлечь к нему внимание, необходимо продумать обустройство входной группы. Я предлагаю благоустроить аллею, на которой мы высадим сирень, обыгрывая название нового учреждения", - написал Гладков. Он добавил, что для ухода за зелёными насаждениями необходим специалист по кронированию и оздоровлению растений.

https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков