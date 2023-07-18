https://ria.ru/20230718/bali-1884883316.html

На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог

На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог - РИА Новости, 18.07.2023

На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог

На Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов, который планируется ввести на острове в 2024 году, сообщает Detik.com. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:11

2023-07-18T16:11

2023-07-18T16:11

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов, который планируется ввести на острове в 2024 году, сообщает Detik.com.Издание уточняет, что министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно сейчас обсуждает планируемый сбор и способы его оплаты. По его словам, собранные средства будут использованы для сохранения культуры, обычаев и природы.Член регионального совета народных представителей Бали И Вайан Артха предложил правительству провинции Бали сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы те включали сбор в стоимость билетов. Он уверен, взимать налог в аэропорту – неэффективно. Придется устанавливать счетчики, нанимать сотрудников, чтобы те обеспечили оплату сбора.Также Артха подчеркнул необходимость прозрачности в отношении распределения средств, полученных благодаря налогу. Он выразил надежду, что сбор будет использован для защиты и сохранения балийской культуры и природы.Ожидается, что налог поможет собрать от 750 до 900 миллиардов рупий, если предположить, что в 2024 году остров посетят пять-шесть миллионов иностранных туристов.Как сообщает The Bali Sun, местный политик Кресна Буди даже предложил увеличить налог с 150 тысяч рупий (10 долларов) до 500 тысяч (33 доллара), так как предложенная ранее сумма – "это слишком дешево для Бали".При этом издание уточняет, что многие интернет-пользователи и частые гости Бали заявили, что туристический налог станет для них "последней каплей", и они начнут изучать новые места для отдыха. В числе альтернатив они назвали Таиланд с безвизовым пребыванием и без налогов.

https://ria.ru/20230713/bali-1883906543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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