https://ria.ru/20230718/bali-1884883316.html
На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог
На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог - РИА Новости, 18.07.2023
На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог
На Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов, который планируется ввести на острове в 2024 году, сообщает Detik.com. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:11
2023-07-18T16:11
2023-07-18T16:11
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
бали
отдых на море
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/32/1530263251_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_0b4bdb117babb5e198df806eae837b14.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов, который планируется ввести на острове в 2024 году, сообщает Detik.com.Издание уточняет, что министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно сейчас обсуждает планируемый сбор и способы его оплаты. По его словам, собранные средства будут использованы для сохранения культуры, обычаев и природы.Член регионального совета народных представителей Бали И Вайан Артха предложил правительству провинции Бали сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы те включали сбор в стоимость билетов. Он уверен, взимать налог в аэропорту – неэффективно. Придется устанавливать счетчики, нанимать сотрудников, чтобы те обеспечили оплату сбора.Также Артха подчеркнул необходимость прозрачности в отношении распределения средств, полученных благодаря налогу. Он выразил надежду, что сбор будет использован для защиты и сохранения балийской культуры и природы.Ожидается, что налог поможет собрать от 750 до 900 миллиардов рупий, если предположить, что в 2024 году остров посетят пять-шесть миллионов иностранных туристов.Как сообщает The Bali Sun, местный политик Кресна Буди даже предложил увеличить налог с 150 тысяч рупий (10 долларов) до 500 тысяч (33 доллара), так как предложенная ранее сумма – "это слишком дешево для Бали".При этом издание уточняет, что многие интернет-пользователи и частые гости Бали заявили, что туристический налог станет для них "последней каплей", и они начнут изучать новые места для отдыха. В числе альтернатив они назвали Таиланд с безвизовым пребыванием и без налогов.
https://ria.ru/20230713/bali-1883906543.html
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/32/1530263251_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_317267e926df0e648936c024fabfab6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, отдых на море, налоги
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Отдых на море, Налоги
На Бали решают, как будут взимать с туристов новый налог
Власти Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
На Бали обсуждают способы взимания нового налога с туристов, который планируется ввести на острове в 2024 году, сообщает
Detik.com.
Издание уточняет, что министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно сейчас обсуждает планируемый сбор и способы его оплаты. По его словам, собранные средства будут использованы для сохранения культуры, обычаев и природы.
Член регионального совета народных представителей Бали И Вайан Артха предложил правительству провинции Бали сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы те включали сбор в стоимость билетов. Он уверен, взимать налог в аэропорту – неэффективно. Придется устанавливать счетчики, нанимать сотрудников, чтобы те обеспечили оплату сбора.
Также Артха подчеркнул необходимость прозрачности в отношении распределения средств, полученных благодаря налогу. Он выразил надежду, что сбор будет использован для защиты и сохранения балийской культуры и природы.
Ожидается, что налог поможет собрать от 750 до 900 миллиардов рупий, если предположить, что в 2024 году остров посетят пять-шесть миллионов иностранных туристов.
Как сообщает
The Bali Sun, местный политик Кресна Буди даже предложил увеличить налог с 150 тысяч рупий (10 долларов) до 500 тысяч (33 доллара), так как предложенная ранее сумма – "это слишком дешево для Бали".
При этом издание уточняет, что многие интернет-пользователи и частые гости Бали заявили, что туристический налог станет для них "последней каплей", и они начнут изучать новые места для отдыха. В числе альтернатив они назвали Таиланд
с безвизовым пребыванием и без налогов.
На Бали введут новый налог для туристов