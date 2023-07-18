https://ria.ru/20230718/bagazh-1884896791.html

В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян

В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян - РИА Новости, 18.07.2023

В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян

Причиной задержки выдачи багажа россиян и других пассажиров в аэропорту Белграда является его доставка с задержкой из аэропортов, откуда он прибывает в Сербию,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:32

2023-07-18T16:32

2023-07-18T16:32

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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Причиной задержки выдачи багажа россиян и других пассажиров в аэропорту Белграда является его доставка с задержкой из аэропортов, откуда он прибывает в Сербию, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Никола Тесла". Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, обращаются за помощью к СМИ, в том числе РИА Новости. В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы рассказали о том, что Air Serbia к 15 июля уже более двух недель не могла доставить потерянный багаж. Базовым аэропортом авиакомпании является "Никола Тесла" в Белграде, который и отвечает за досмотр и выдачу багажа. Россияне с введения мер ограничений ЕС массово используют Сербию как транзитный пункт для перелетов в страны Европы. "Из-за опозданий вылетов из аэропортов отправления багаж может прибыть после пассажира в аэропорт. В случае опоздания самолета или краткого стыка между вылетами, транзитный багаж не может быть связан с рейсом до следующего пункта назначения за короткий период времени и ждет подходящего рейса в аэропорту транзита", - заявили агентству в пресс-службе "Никола Тесла" и добавили, что задержка выдачи багажа сейчас происходит и в других европейских аэропортах. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич в начале июля из-за жалоб пассажиров призвал руководство белградского аэропорта увеличить число сотрудников и оборудования для работы с багажом, которого ежедневно проходит около 15 тысяч единиц. Затем он без предупреждения посетил "Николу Теслу" и лично осмотрел центр сортировки багажа. Однако, 17 июля снова сломалась система рентгеновского досмотра. Аэропорт Белграда в декабре 2018 года перешел в управление французской Vinci Airports по договору о 25-летней концессии. Общая стоимость сделки составила 1,46 миллиарда евро и стала первой концессией такой высокой стоимости в Сербии. Концессионер заплатил единовременный взнос в 501 миллион евро. Vinci Airports в первые пять лет должна была провести ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструировать старые и построить новые рулежные дорожки, модернизировать другие элементы летного поля, терминалы и прочие объекты. В настоящий момент продолжаются ремонт внутри и снаружи зданий воздушной гавани, расширяются терминалы.

https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, белград (город), сербия, евросоюз, европа, россия