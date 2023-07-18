https://ria.ru/20230718/bagazh-1884896791.html
В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян
В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян - РИА Новости, 18.07.2023
В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян
Причиной задержки выдачи багажа россиян и других пассажиров в аэропорту Белграда является его доставка с задержкой из аэропортов, откуда он прибывает в Сербию,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:32
2023-07-18T16:32
2023-07-18T16:32
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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Причиной задержки выдачи багажа россиян и других пассажиров в аэропорту Белграда является его доставка с задержкой из аэропортов, откуда он прибывает в Сербию, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Никола Тесла". Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, обращаются за помощью к СМИ, в том числе РИА Новости. В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы рассказали о том, что Air Serbia к 15 июля уже более двух недель не могла доставить потерянный багаж. Базовым аэропортом авиакомпании является "Никола Тесла" в Белграде, который и отвечает за досмотр и выдачу багажа. Россияне с введения мер ограничений ЕС массово используют Сербию как транзитный пункт для перелетов в страны Европы. "Из-за опозданий вылетов из аэропортов отправления багаж может прибыть после пассажира в аэропорт. В случае опоздания самолета или краткого стыка между вылетами, транзитный багаж не может быть связан с рейсом до следующего пункта назначения за короткий период времени и ждет подходящего рейса в аэропорту транзита", - заявили агентству в пресс-службе "Никола Тесла" и добавили, что задержка выдачи багажа сейчас происходит и в других европейских аэропортах. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич в начале июля из-за жалоб пассажиров призвал руководство белградского аэропорта увеличить число сотрудников и оборудования для работы с багажом, которого ежедневно проходит около 15 тысяч единиц. Затем он без предупреждения посетил "Николу Теслу" и лично осмотрел центр сортировки багажа. Однако, 17 июля снова сломалась система рентгеновского досмотра. Аэропорт Белграда в декабре 2018 года перешел в управление французской Vinci Airports по договору о 25-летней концессии. Общая стоимость сделки составила 1,46 миллиарда евро и стала первой концессией такой высокой стоимости в Сербии. Концессионер заплатил единовременный взнос в 501 миллион евро. Vinci Airports в первые пять лет должна была провести ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструировать старые и построить новые рулежные дорожки, модернизировать другие элементы летного поля, терминалы и прочие объекты. В настоящий момент продолжаются ремонт внутри и снаружи зданий воздушной гавани, расширяются терминалы.
https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html
https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, белград (город), сербия, евросоюз, европа, россия
Туризм, Новости - Туризм, Белград (город), Сербия, Евросоюз, Европа, Россия
В аэропорту Белграда назвали причины проблем с багажом россиян
Администрация аэропорта Белграда объяснила проблемы с багажом россиян задержкой доставки
БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Причиной задержки выдачи багажа россиян и других пассажиров в аэропорту Белграда является его доставка с задержкой из аэропортов, откуда он прибывает в Сербию, заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Никола Тесла".
Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, обращаются за помощью к СМИ, в том числе РИА Новости. В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы рассказали о том, что Air Serbia к 15 июля уже более двух недель не могла доставить потерянный багаж. Базовым аэропортом авиакомпании является "Никола Тесла" в Белграде, который и отвечает за досмотр и выдачу багажа.
Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту
Россияне с введения мер ограничений ЕС
массово используют Сербию
как транзитный пункт для перелетов в страны Европы
.
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"Из-за опозданий вылетов из аэропортов отправления багаж может прибыть после пассажира в аэропорт. В случае опоздания самолета или краткого стыка между вылетами, транзитный багаж не может быть связан с рейсом до следующего пункта назначения за короткий период времени и ждет подходящего рейса в аэропорту транзита", - заявили агентству в пресс-службе "Никола Тесла" и добавили, что задержка выдачи багажа сейчас происходит и в других европейских аэропортах.
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич в начале июля из-за жалоб пассажиров призвал руководство белградского аэропорта увеличить число сотрудников и оборудования для работы с багажом, которого ежедневно проходит около 15 тысяч единиц. Затем он без предупреждения посетил "Николу Теслу" и лично осмотрел центр сортировки багажа. Однако, 17 июля снова сломалась система рентгеновского досмотра.
Аэропорт Белграда в декабре 2018 года перешел в управление французской Vinci Airports по договору о 25-летней концессии. Общая стоимость сделки составила 1,46 миллиарда евро и стала первой концессией такой высокой стоимости в Сербии. Концессионер заплатил единовременный взнос в 501 миллион евро.
Vinci Airports в первые пять лет должна была провести ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструировать старые и построить новые рулежные дорожки, модернизировать другие элементы летного поля, терминалы и прочие объекты. В настоящий момент продолжаются ремонт внутри и снаружи зданий воздушной гавани, расширяются терминалы.
Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян