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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве выросло до 11 человек - РИА Новости, 18.07.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на северо-востоке Москвы возросло до 11 человек, сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:10
2023-07-18T20:10
2023-07-18T20:10
происшествия
минский автомобильный завод
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авто
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на северо-востоке Москвы возросло до 11 человек, сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции Москвы. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщали РИА Новости, что два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы. Сообщалось о трех пострадавших. Авария произошла во вторник вечером на Осташковском шоссе в районе МКАД. В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, водитель частного автобуса, в салоне которого были пассажиры, "не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе, в результате чего произошло столкновение". "В результате столкновения пострадали 11 пассажиров автобуса "ПАЗ", - говорится в сообщении. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель автобуса "ПАЗ" перестраивался в крайнюю левую полосу и не предоставил преимущество в движении автобусу "МАЗ", который следовал в попутном направлении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, минский автомобильный завод, москва, авто
Происшествия, Минский автомобильный завод, Москва, Авто
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве выросло до 11 человек