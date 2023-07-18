https://ria.ru/20230718/avariya-1884926142.html
В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2023
В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка, еще два человека... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:23
2023-07-18T18:23
2023-07-18T18:30
происшествия
саратовская область
авто
татищевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884928974_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_f5d48febdeac2e840a839f8b07f3b06e.jpg
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка, еще два человека пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло на 242-м километре трассы Р-208 вблизи села Карамышка Татищевского района. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Газель" и автомобиля Ford Kuga. В результате ДТП... водитель "Газели" 1990 года рождения доставлен в больницу. Погибшие из автомобиля Ford Kuga: водитель-мужчина 1953 года рождения, женщина 1955 года рождения, мальчик 13 лет. Пассажир Ford Kuga юноша 17 лет доставлен в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что после ДТП начата проверка. "По предварительным данным... водитель грузового автомобиля "Газель" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford Kuga", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие с травмами госпитализированы.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
татищевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884928974_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_4b06372bf595e4d25777bb075b2a35c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, авто, татищевский район
Происшествия, Саратовская область, Авто, Татищевский район
В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Саратовской области погибли двое взрослых и ребенок