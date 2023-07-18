https://ria.ru/20230718/avariya-1884926142.html

В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2023

В Саратовской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка, еще два человека... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:23

2023-07-18T18:23

2023-07-18T18:30

происшествия

саратовская область

авто

татищевский район

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САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка, еще два человека пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло на 242-м километре трассы Р-208 вблизи села Карамышка Татищевского района. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Газель" и автомобиля Ford Kuga. В результате ДТП... водитель "Газели" 1990 года рождения доставлен в больницу. Погибшие из автомобиля Ford Kuga: водитель-мужчина 1953 года рождения, женщина 1955 года рождения, мальчик 13 лет. Пассажир Ford Kuga юноша 17 лет доставлен в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что после ДТП начата проверка. "По предварительным данным... водитель грузового автомобиля "Газель" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford Kuga", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие с травмами госпитализированы.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратовская область

татищевский район

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происшествия, саратовская область, авто, татищевский район