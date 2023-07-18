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Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/armiya-1884888564.html
Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию
Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию - РИА Новости, 18.07.2023
Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию
США и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии, заявил во вторник... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:01
2023-07-18T16:01
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
ллойд остин
пентагон
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии, заявил во вторник американский министр обороны Ллойд Остин. “Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно”, - заявил он перед началом заседания контактной группы по поддержке Киева. Остин добавил, что Штаты и их союзники продолжат обучать украинских военных и поставлять тренировочное оборудование для “создания боеспособной и профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в будущем”. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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украина, киев, россия, ллойд остин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Ллойд Остин, Пентагон
Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию

Шеф Пентагона Остин: союзники продолжат обучать солдат ВСУ для создания боеспособной армии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии, заявил во вторник американский министр обороны Ллойд Остин.
“Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно”, - заявил он перед началом заседания контактной группы по поддержке Киева.
Остин добавил, что Штаты и их союзники продолжат обучать украинских военных и поставлять тренировочное оборудование для “создания боеспособной и профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в будущем”.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияЛлойд ОстинПентагон
 
 
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