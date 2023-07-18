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В Электростали арестовали водителя, который сбил пешеходов и скрылся

В Электростали арестовали водителя, который сбил пешеходов и скрылся - РИА Новости, 18.07.2023

В Электростали арестовали водителя, который сбил пешеходов и скрылся

Суд арестовал лихача, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в подмосковной Электростали, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:05

2023-07-18T16:05

2023-07-18T16:06

происшествия

электросталь

ирина волк

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд арестовал лихача, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в подмосковной Электростали, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в воскресенье утром в Электростали водитель за рулём легковушки сбил пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места аварии. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. Полицейские задержали предполагаемого лихача, у него выявили "внешние признаки опьянения". "С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщения. Ему предъявлено обвинение по пунктам "а, б, в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения сопряженное с оставлением места ДТП). Прокуратура уточнила, что погибшей женщине был 91 год, пострадавшему мужчине - 55 лет. Отмечается, что вину лихач не признал.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, электросталь, ирина волк, россия