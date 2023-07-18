https://ria.ru/20230718/aes-1884928482.html

Лихачев рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Лихачев рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 18.07.2023

Лихачев рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа" строится с участием России в полном соответствии с графиком, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:34

2023-07-18T18:34

2023-07-18T18:34

россия

средиземное море

египет

алексей лихачев

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа" строится с участием России в полном соответствии с графиком, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник Лихачев посетил стройплощадку АЭС, встретился с министром энергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохамедом Шакером и председателем совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгедом Эль-Вакилем, сообщил "Росатом". "Сооружение первых трех блоков АЭС "Эль-Дабаа" идет в полном соответствии с графиком. На площадке четвертого энергоблока ведутся подготовительные работы", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении. "До конца этого года мы ожидаем получения лицензии на строительство четвертого блока от египетского надзорного органа – Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта. После этого мы сможем осуществить заливку первого бетона, что будет означать начало основного этапа строительства блока № 4", – добавил глава "Росатома". В 2022 году началось строительство энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого также планируется в 2023 году. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира . В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html

https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884076938.html

россия

средиземное море

египет

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россия, средиземное море, египет, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"