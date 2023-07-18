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Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта - РИА Новости, 18.07.2023
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17:26 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/abort-1884913153.html
Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта
Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта - РИА Новости, 18.07.2023
Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта
Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень предметно-количественного учета, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:26
2023-07-18T17:26
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень предметно-количественного учета, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года. "Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов.
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михаил мурашко, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

Минздрав допустил включение препаратов для медикаментозного аборта в количественный учет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень предметно-количественного учета, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года.
«
"Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов.
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