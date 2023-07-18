https://ria.ru/20230718/abort-1884856954.html

Количество абортов в России за последние годы сократилось

Количество абортов в России за последние годы сократилось - РИА Новости, 18.07.2023

Количество абортов в России за последние годы сократилось

Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:54

2023-07-18T13:54

2023-07-18T13:54

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425780_0:248:3020:1947_1920x0_80_0_0_da3dcb96cec8de536fec941652a79080.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но, тем не менее, резерв еще есть", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что снижение числа абортов - это ключевая задача, над которой работает Минздрав.

https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф