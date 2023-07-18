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Количество абортов в России за последние годы сократилось - РИА Новости, 18.07.2023
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13:54 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/abort-1884856954.html
Количество абортов в России за последние годы сократилось
Количество абортов в России за последние годы сократилось - РИА Новости, 18.07.2023
Количество абортов в России за последние годы сократилось
Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но, тем не менее, резерв еще есть", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что снижение числа абортов - это ключевая задача, над которой работает Минздрав.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Количество абортов в России за последние годы сократилось

Мурашко: за последние годы количество абортов в России сократилось в несколько раз

© iStock.com / LiderinaБеременная подписывает документы
Беременная подписывает документы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© iStock.com / Liderina
Беременная подписывает документы . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но, тем не менее, резерв еще есть", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что снижение числа абортов - это ключевая задача, над которой работает Минздрав.
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека
10 марта, 03:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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