https://ria.ru/20230718/abort-1884856954.html
Количество абортов в России за последние годы сократилось
Количество абортов в России за последние годы сократилось - РИА Новости, 18.07.2023
Количество абортов в России за последние годы сократилось
Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
2023-07-18T13:54
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минздрав РФ работает над снижением количества абортов, за последние годы их стало меньше, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но, тем не менее, резерв еще есть", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что снижение числа абортов - это ключевая задача, над которой работает Минздрав.
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Количество абортов в России за последние годы сократилось
Мурашко: за последние годы количество абортов в России сократилось в несколько раз