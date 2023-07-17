https://ria.ru/20230717/zvaniya-1884709963.html

Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги"

Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.07.2023

Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги"

Оформить документы для получения ученых званий профессора и доцента в России теперь можно через портал "Госуслуги", сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:29

2023-07-17T17:29

2023-07-17T17:29

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оформить документы для получения ученых званий профессора и доцента в России теперь можно через портал "Госуслуги", сообщило в своем телеграм-канале министерство науки и высшего образования РФ. "Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении. У заявителей, которыми выступают вуз или научная организация, остается возможность подать заявление на получение госуслуги по присвоению ученых званий профессора и доцента в традиционной форме. Они могут заполнить соответствующую форму направить аттестационное дело на бумажном носителе, отмечает Минобрнауки.

https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество