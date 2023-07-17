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Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги"
Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.07.2023
Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги"
Оформить документы для получения ученых званий профессора и доцента в России теперь можно через портал "Госуслуги", сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:29
2023-07-17T17:29
2023-07-17T17:29
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оформить документы для получения ученых званий профессора и доцента в России теперь можно через портал "Госуслуги", сообщило в своем телеграм-канале министерство науки и высшего образования РФ. "Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении. У заявителей, которыми выступают вуз или научная организация, остается возможность подать заявление на получение госуслуги по присвоению ученых званий профессора и доцента в традиционной форме. Они могут заполнить соответствующую форму направить аттестационное дело на бумажном носителе, отмечает Минобрнауки.
https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html
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россия, общество
Ученые звания теперь можно оформить через "Госуслуги"
Минобрнауки: ученые звания доцента и профессора теперь можно оформить через "Госуслуги"
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Оформить документы для получения ученых званий профессора и доцента в России теперь можно через портал "Госуслуги", сообщило в своем телеграм-канале
министерство науки и высшего образования РФ.
"Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении.
У заявителей, которыми выступают вуз или научная организация, остается возможность подать заявление на получение госуслуги по присвоению ученых званий профессора и доцента в традиционной форме. Они могут заполнить соответствующую форму направить аттестационное дело на бумажном носителе, отмечает Минобрнауки.
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