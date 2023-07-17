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Более 13 тыс заявок из 89 регионов подано на премию общества "Знание"

Более 13 тыс заявок из 89 регионов подано на премию общества "Знание" - РИА Новости, 17.07.2023

Более 13 тыс заявок из 89 регионов подано на премию общества "Знание"

Более 13 тысяч заявок из 89 регионов России подано на соискание "Знание.Премия" общества "Знание", это в два раза больше, чем в 2022 году, а лидерами по числу... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:23

2023-07-17T18:23

2023-07-17T18:23

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 13 тысяч заявок из 89 регионов России подано на соискание "Знание.Премия" общества "Знание", это в два раза больше, чем в 2022 году, а лидерами по числу заявок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие регионы, сообщается на сайте общества "Знание". "Российское общество "Знание" получило свыше 13 тысяч заявок на соискание "Знание.Премия". Количество претендентов выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили изо всех 89 регионов России - лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край", - говорится в сообщении. Наибольшее количество заявок зарегистрировано в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника - в номинации "За просветительскую деятельность в школе" почти 3,5 тысячи, "Наставник года" - более 2 тысяч, "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования" - 1,4 тысячи, "За просветительскую деятельность в университете" - 1,2 тысячи. В обществе также отметили, что просветительской деятельностью занимаются люди самых разных возрастов, так, соискателям премии этого года - от 18 до 89 лет, высокий интерес к награде проявляют женщины, что показывает количество заявок: их больше, чем от мужчин, почти в три раза. "Среди соискателей - представители педагогических династий, лекторы общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов", - сказал генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводятся в сообщении. В организации также подчеркнули, что одним из трендов 2023 года стало большое количество патриотических проектов и инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к родному краю и Родине в целом, многие проекты нацелены на поддержку военнослужащих. Кроме того, деятельность ряда просветителей способствует укреплению народного единства - они распространяют знания об истории, культуре и традициях народов России, сохранении коренных языков, а особое место занимают проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. "Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия" состоится в конце ноября в Москве", - сообщили в обществе "Знание".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, образование, образование - общество, сн_образование, российское общество "знание"