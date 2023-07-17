https://ria.ru/20230717/zhara-1884508342.html

Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России

Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России - РИА Новости, 17.07.2023

Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России

Жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года, несмотря на Эль-Ниньо, заявил ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T02:15

2023-07-17T02:15

2023-07-17T02:15

общество

россия

алексей карнаухов

погода

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года, несмотря на Эль-Ниньо, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе с радио Sputnik."Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей", — спрогнозировал Карнаухов.По его словам, опасность возникновения природных пожаров из-за отсутствия осадков отмечалась в центральных регионах страны в мае. С тех пор прошло достаточное количество дождей, добавил климатолог.Однако жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года, уверен собеседник радио.Некоторые погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо, напомнил Карнаухов. К ним же относится и экстремально жаркая погода в нескольких регионах России в начале июля."В этом году наблюдается некоторая температурная аномалия по всему земному шару в связи с Эль-Ниньо, который добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса. Это такой процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что разогревается Тихий океан", — пояснил эксперт.Эль-Ниньо приводит к повышению температуры воздуха не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в европейских странах, уточнил Карнаухов.

https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

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общество, россия, алексей карнаухов, погода