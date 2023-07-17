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В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы - РИА Новости, 17.07.2023
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18:37 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/zerno-1884724703.html
В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы
В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы - РИА Новости, 17.07.2023
В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы
Зерновая отрасль РФ в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням, образовавшегося в результате зерновой сделки, потеряла за год порядка 1... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:37
2023-07-17T18:37
экономика
россия
тольятти
одесса
аркадий злочевский
россельхозбанк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зерновая отрасль РФ в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням, образовавшегося в результате зерновой сделки, потеряла за год порядка 1 миллиарда долларов, сообщил на пресс-конференции глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше миллиарда долларов. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений", - сказал Злочевский. Ранее в понедельник он заявил РИА Новости, что результатом реализации этой сделки стал заметный ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: по словам Злочевского, эта разница составляла от 10-20 долларов с тонны пшеницы, но на пиках доходила и до 70 долларов за тонну. "Конечно, все ждут, когда этот дисконт исчезнет. Мы 10 лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но тогда он был меньше, в пределах 10 долларов. И сколько теперь надо трудиться, чтобы избавиться от дисконта, который на этой сделке образовался?" - заметил глава РЗС. Что касается возможности вернуться к реализации сделки, то в теории это возможно, если будут выполнены оговоренные ранее условия, продолжил он. "С моей точки зрения, ничего выполнено не будет, так же, как не выполнялось до настоящего момента, и шансов на ее возобновление, с моей точки зрения, немного", - сказал Злочевский. Среди таких условий, напомнил он, облегчения по фрахтованию судов для российских поставок, облегчения по оформлению страховок на грузы как на зерно, так и в целом на продовольственные товары РФ, условие подключения к системе SWIFT Россельхозбанка. Кроме того, это разрешение на отгрузки удобрений РФ, застрявших в прибалтийтских портах и вообще на облегчение их поставок, а также возобновление отгрузок по аммиакопроводу Тольятти - Одесса. "Ни одно их этих условий не было выполнено", - подчеркнул глава РЗС.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
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экономика, россия, тольятти, одесса, аркадий злочевский, россельхозбанк
Экономика, Россия, Тольятти, Одесса, Аркадий Злочевский, Россельхозбанк
В России оценили потери зерновой отрасли из-за черноморской инициативы

Зерновая отрасль России потеряла из-за черноморской инициативы около миллиарда долларов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зерновая отрасль РФ в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням, образовавшегося в результате зерновой сделки, потеряла за год порядка 1 миллиарда долларов, сообщил на пресс-конференции глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
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"Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше миллиарда долларов. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений", - сказал Злочевский.
Ранее в понедельник он заявил РИА Новости, что результатом реализации этой сделки стал заметный ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: по словам Злочевского, эта разница составляла от 10-20 долларов с тонны пшеницы, но на пиках доходила и до 70 долларов за тонну.
"Конечно, все ждут, когда этот дисконт исчезнет. Мы 10 лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но тогда он был меньше, в пределах 10 долларов. И сколько теперь надо трудиться, чтобы избавиться от дисконта, который на этой сделке образовался?" - заметил глава РЗС.
Что касается возможности вернуться к реализации сделки, то в теории это возможно, если будут выполнены оговоренные ранее условия, продолжил он. "С моей точки зрения, ничего выполнено не будет, так же, как не выполнялось до настоящего момента, и шансов на ее возобновление, с моей точки зрения, немного", - сказал Злочевский.
Среди таких условий, напомнил он, облегчения по фрахтованию судов для российских поставок, облегчения по оформлению страховок на грузы как на зерно, так и в целом на продовольственные товары РФ, условие подключения к системе SWIFT Россельхозбанка. Кроме того, это разрешение на отгрузки удобрений РФ, застрявших в прибалтийтских портах и вообще на облегчение их поставок, а также возобновление отгрузок по аммиакопроводу Тольятти - Одесса. "Ни одно их этих условий не было выполнено", - подчеркнул глава РЗС.
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ЭкономикаРоссияТольяттиОдессаАркадий ЗлочевскийРоссельхозбанк
 
 
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