Рейтинг@Mail.ru
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 17.07.2023 (обновлено: 17:47 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки
Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:30
2023-07-17T17:47
экономика
россия
турция
украина
оон
в мире
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов.Так, к 12:06 мск фьючерсы с поставкой в сентябре подскочили до 6,89 доллара за бушель, а к 12:23 торговались на уровне 6,84 доллара (рост на 3,37 процента).Показатели резко выросли после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. При этом, добавил Песков, Москва немедленно вернется к соглашению, как только российская часть условий будет выполнена.В российском МИД уточнили, что официально проинформировали Турцию, Украину и ООН о возражениях против продления соглашения. Таким образом, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884648047.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, украина, оон, в мире, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, ООН, В мире, Зерновая сделка
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Пшеница резко подорожала на бирже после заявления России об остановке зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 12:06 мск фьючерсы с поставкой в сентябре подскочили до 6,89 доллара за бушель, а к 12:23 торговались на уровне 6,84 доллара (рост на 3,37 процента).
Показатели резко выросли после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. При этом, добавил Песков, Москва немедленно вернется к соглашению, как только российская часть условий будет выполнена.
В российском МИД уточнили, что официально проинформировали Турцию, Украину и ООН о возражениях против продления соглашения. Таким образом, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода ТольяттиОдесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
14:03
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаООНВ миреЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала