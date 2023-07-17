https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html

Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:30

2023-07-17T14:30

2023-07-17T17:47

экономика

россия

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украина

оон

в мире

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов.Так, к 12:06 мск фьючерсы с поставкой в сентябре подскочили до 6,89 доллара за бушель, а к 12:23 торговались на уровне 6,84 доллара (рост на 3,37 процента).Показатели резко выросли после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. При этом, добавил Песков, Москва немедленно вернется к соглашению, как только российская часть условий будет выполнена.В российском МИД уточнили, что официально проинформировали Турцию, Украину и ООН о возражениях против продления соглашения. Таким образом, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884648047.html

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экономика, россия, турция, украина, оон, в мире, зерновая сделка