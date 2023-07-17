Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки
Пшеница резко подорожала на бирже после заявления России об остановке зерновой сделки
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пшеница дорожает на бирже в Чикаго на фоне заявлений Кремля о прекращении зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 12:06 мск фьючерсы с поставкой в сентябре подскочили до 6,89 доллара за бушель, а к 12:23 торговались на уровне 6,84 доллара (рост на 3,37 процента).
Показатели резко выросли после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. При этом, добавил Песков, Москва немедленно вернется к соглашению, как только российская часть условий будет выполнена.
В российском МИД уточнили, что официально проинформировали Турцию, Украину и ООН о возражениях против продления соглашения. Таким образом, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.