https://ria.ru/20230717/zerno-1884627107.html
В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением
В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением - РИА Новости, 17.07.2023
В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением
Приостановка участия РФ в зерновой сделке - правильное решение, это поддержит цены на российскую пшеницу, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:20
2023-07-17T13:20
2023-07-17T13:20
экономика
россия
аркадий злочевский
зерновая сделка
российский зерновой союз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Приостановка участия РФ в зерновой сделке - правильное решение, это поддержит цены на российскую пшеницу, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернется к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена. После этих комментариев Пескова пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 3,4%, свидетельствуют данные торгов. "Это правильное решение, ее (сделку - ред.) вообще не надо было заключать. Для нас никакого негатива нет, наоборот, только прекращаем почву под ущербом, который в ходе реализации этой сделки России пришлось нести на своих плечах", - сказал Злочевский. Например, результатом этой сделки стал заметный ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: по словам Злочевского, эта разница составляла от 10-20 долларов с тонны пшеницы, но на пиках доходила и до 70 долларов за тонну. "Цены вернутся к справедливым уровням не сразу, но объективно почва под этим дисконтом как минимум сокращается", - сказал Злочевский, заметив, что направления экспорта российского зерна отказ от участия России в сделке никак не затрагивает.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606875.html
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экономика, россия, аркадий злочевский, зерновая сделка, российский зерновой союз
Экономика, Россия, Аркадий Злочевский, Зерновая сделка, Российский зерновой союз
В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением
РЗС: приостановка участия в зерновой сделке поддержит цены на российскую пшеницу