https://ria.ru/20230717/zerno-1884590139.html

Источник: Турция и ООН пока не получали решения России по зерновой сделке

Источник: Турция и ООН пока не получали решения России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: Турция и ООН пока не получали решения России по зерновой сделке

Анкара и ООН пока не получали официального решения России по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:17

2023-07-17T12:17

2023-07-17T12:24

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Анкара и ООН пока не получали официального решения России по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе.Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, насколько мне известно, ни нас, ни ООН официально об этом не уведомили. Наверняка российская сторона скоро выступит с официальным заявлением", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, получили ли Анкара и ООН официальное уведомление России.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884472220.html

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оон, турция, зерновая сделка, в мире, экономика, россельхозбанк, swift, россия