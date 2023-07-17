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"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 17.07.2023 (обновлено: 19:23 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884727983.html
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию - РИА Новости, 17.07.2023
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию
Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:58
2023-07-17T19:23
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
леонид кучма
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Продолжайте военные действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского&quot;, — сказал он.По словам эксперта, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают расти, добавил он."Почему все молчат? &lt;…&gt; Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. &lt;…&gt; Неужели вы ничего не понимаете?" — задался вопросом Соскин.Наилучшим вариантом для республики стали бы отмена военного положения и проведение досрочных выборов в кратчайшие сроки, резюмировал он.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в доведении украинцев до голода и нищеты

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Продолжайте военные действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского", — сказал он.

По словам эксперта, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают расти, добавил он.
"Почему все молчат? <…> Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. <…> Неужели вы ничего не понимаете?" — задался вопросом Соскин.
Наилучшим вариантом для республики стали бы отмена военного положения и проведение досрочных выборов в кратчайшие сроки, резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
 
 
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