https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884727983.html
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию - РИА Новости, 17.07.2023
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию
Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:58
2023-07-17T18:58
2023-07-17T19:23
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олег соскин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
леонид кучма
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Продолжайте военные действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского", — сказал он.По словам эксперта, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают расти, добавил он."Почему все молчат? <…> Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. <…> Неужели вы ничего не понимаете?" — задался вопросом Соскин.Наилучшим вариантом для республики стали бы отмена военного положения и проведение досрочных выборов в кратчайшие сроки, резюмировал он.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
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В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в доведении украинцев до голода и нищеты