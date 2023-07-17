https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884727983.html

"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию

"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию - РИА Новости, 17.07.2023

"Кладбище имени Зеленского". В Киеве призвали к народному восстанию

Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:58

2023-07-17T18:58

2023-07-17T19:23

в мире

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

леонид кучма

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Продолжайте военные действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского", — сказал он.По словам эксперта, украинцы уже не знают, как жить. У них иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на продукты при этом продолжают расти, добавил он."Почему все молчат? <…> Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. <…> Неужели вы ничего не понимаете?" — задался вопросом Соскин.Наилучшим вариантом для республики стали бы отмена военного положения и проведение досрочных выборов в кратчайшие сроки, резюмировал он.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма