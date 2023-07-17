СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC

Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

В числе тем — глобальный мир и стабильность, торговля и инвестиции, восстановление экономики, усилия по борьбе с изменением климата, исследования и инновации, безопасность.

Ожидается участие главы государств и правительств стран-членов ЕС и CELAC, сопредседателями будут глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш. Также заявлены выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.