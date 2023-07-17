СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC
Vanguardia: глава Евросовета Мишель решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщила испанская газета Vanguardia.
"Хотя <...> Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать", — говорится в публикации.
Как отмечает газета со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, Украина займет "видное место" в дискуссиях лидеров например, при обсуждении продовольственной безопасности.
"Саммит станет возможностью послушать наших партнеров — страны Латинской Америки и Карибского бассейна — о том, как положить конец конфликту", — цитирует издание неназванных чиновников.
Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.
В числе тем — глобальный мир и стабильность, торговля и инвестиции, восстановление экономики, усилия по борьбе с изменением климата, исследования и инновации, безопасность.
Ожидается участие главы государств и правительств стран-членов ЕС и CELAC, сопредседателями будут глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш. Также заявлены выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.