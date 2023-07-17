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СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC - РИА Новости, 17.07.2023
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11:00 17.07.2023 (обновлено: 11:36 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884558569.html
СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC
СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:00
2023-07-17T11:36
в мире
украина
владимир зеленский
шарль мишель
евросоюз
евросовет
латинская америка
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщила испанская газета Vanguardia. "Хотя &lt;...&gt; Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать", — говорится в публикации.Как отмечает газета со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, Украина займет "видное место" в дискуссиях лидеров например, при обсуждении продовольственной безопасности. "Саммит станет возможностью послушать наших партнеров — страны Латинской Америки и Карибского бассейна — о том, как положить конец конфликту", — цитирует издание неназванных чиновников.
https://ria.ru/20230715/sammit-1884321175.html
https://ria.ru/20230713/senator-1883869807.html
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в мире, украина, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, евросовет, латинская америка
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Латинская Америка
СМИ: глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC

Vanguardia: глава Евросовета Мишель решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщила испанская газета Vanguardia.
"Хотя <...> Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать", — говорится в публикации.
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Как отмечает газета со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, Украина займет "видное место" в дискуссиях лидеров например, при обсуждении продовольственной безопасности.
"Саммит станет возможностью послушать наших партнеров — страны Латинской Америки и Карибского бассейна — о том, как положить конец конфликту", — цитирует издание неназванных чиновников.

Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

В числе тем — глобальный мир и стабильность, торговля и инвестиции, восстановление экономики, усилия по борьбе с изменением климата, исследования и инновации, безопасность.

Ожидается участие главы государств и правительств стран-членов ЕС и CELAC, сопредседателями будут глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш. Также заявлены выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

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