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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ - РИА Новости, 18.07.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ
Россия запросила на 26 июля заседание СБ ООН по теме преследования киевскими властями канонической Украинской православной церкви, заявил на заседании совбеза... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-17T23:46
2023-07-17T23:46
2023-07-18T00:23
религия
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россия
ситуация вокруг упц
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия запросила на 26 июля заседание СБ ООН по теме преследования киевскими властями канонической Украинской православной церкви, заявил на заседании совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками "бедной несчастной" Украины, ваши действия выдают вас с головой. А действия киевского режима, в том числе в отношении собственного населения, включая преследование последователей канонической православной церкви, которые вы всячески пытаетесь не замечать, не оставляют сомнений в том, что даже когда режим начнет хватать на улице и расстреливать всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с легкостью закроете глаза", - сказал Полянский."Но об этом мы подробно поговорим на запрошенном нами на 26 июля заседании", - добавил он.
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оон, россия, ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь
Религия, ООН, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Украинская православная церковь
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ на 26 июля