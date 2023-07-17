https://ria.ru/20230717/zasedanie-1884760754.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ - РИА Новости, 18.07.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме преследования УПЦ

Россия запросила на 26 июля заседание СБ ООН по теме преследования киевскими властями канонической Украинской православной церкви, заявил на заседании совбеза... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-17T23:46

2023-07-17T23:46

2023-07-18T00:23

религия

оон

россия

ситуация вокруг упц

в мире

украина

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg

ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия запросила на 26 июля заседание СБ ООН по теме преследования киевскими властями канонической Украинской православной церкви, заявил на заседании совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками "бедной несчастной" Украины, ваши действия выдают вас с головой. А действия киевского режима, в том числе в отношении собственного населения, включая преследование последователей канонической православной церкви, которые вы всячески пытаетесь не замечать, не оставляют сомнений в том, что даже когда режим начнет хватать на улице и расстреливать всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с легкостью закроете глаза", - сказал Полянский."Но об этом мы подробно поговорим на запрошенном нами на 26 июля заседании", - добавил он.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, россия, ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь