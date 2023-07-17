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Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов - РИА Новости, 17.07.2023
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06:21 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zapasy-1884521226.html
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов - РИА Новости, 17.07.2023
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов
Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:21
2023-07-17T07:57
общество
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он также призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
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севастополь
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общество, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов

Развожаев: Запас бензина и продуктов в Севастополе достаточный, дефицита не будет

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он также призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров
06:16
 
ОбществоСевастопольМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Республика КрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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