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Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов - РИА Новости, 17.07.2023
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов
Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:21
2023-07-17T06:21
2023-07-17T07:57
общество
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михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он также призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/probka-1884521081.html
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общество, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов
Развожаев: Запас бензина и продуктов в Севастополе достаточный, дефицита не будет