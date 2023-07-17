https://ria.ru/20230717/zapasy-1884521226.html

Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов

Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов - РИА Новости, 17.07.2023

Губернатор Севастополя заявил о достаточных запасах бензина и продуктов

Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:21

2023-07-17T06:21

2023-07-17T07:57

общество

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, с продуктами такая же ситуация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он также призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/probka-1884521081.html

севастополь

республика крым

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общество, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту